Keine Rennen auf der Kandahar: Ski-Weltcup in Garmisch gestrichen

In diesem Winter werden keine Rennen mehr in Garmisch-Partenkirchen stattfinden: Der Ski- und Snowboard-Weltverband FIS strich den für Ende Januar geplanten Weltcup.

Am 28. und 29. Januar waren auf der Kandahar eigentlich eine Abfahrt und ein Riesenslalom geplant - beide Wettbewerbe wären Generalproben für die Ski-WM vom 5. bis 19. Februar in Courchevel gewesen. Doch der Weltcup musste von der FIS abgesagt werden.

Grund für die Maßnahme seien die "ungünstigen Wettervorhersagen" sowie die "aktuellen Schneeverhältnisse", hieß es in einer entsprechenden FIS-Mitteilung am Dienstag. In der kommenden Woche hätte eigentlich die obligatorische Schneekontrolle stattfinden sollen, teilten die Veranstalter mit. Doch es war bereits abzusehen, dass es wegen des aktuellen Schneemangels und der weiterhin vorhergesagten milden und wenig winterlichen Temperaturen kein grünes Licht für die Veranstaltung geben werde. Bereits der Slalom auf dem benachbartem Gudiberg am 4. Januar konnte nur unter größten Anstrengungen durchgeführt werden.

FIS auf der Suche nach Ersatzort für WM-Generalprobe

Wie die FIS mitteilte, werden die Rennen auch zu keinem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Vielmehr ist der Weltverband auf der Suche nach einem Ersatzort für die Austragung. Angesichts der WM-Generalprobe ein nachvollziehbarer Schritt.