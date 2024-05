Keine POTM-Karten mehr: Harry Kane bleibt in FC 24 ungekrönt

Angesichts der laufenden TOTS-Promo verleiht EA SPORTS in FC 24 keine POTM-Karten mehr. Harry Kane bleibt dahingehend in seiner ersten Bayern-Saison virtuell titellos - trotz seiner überragenden Leistungen.

36 Treffer und zehn Assists gelangen dem Angreifer bislang in seiner Premieren-Spielzeit in der Bundesliga. Sogar der Torrekord von Robert Lewandowski (41) ist in den verbleibenden beiden Partien noch in Reichweite. Trotzdem wählten die Fans Harry Kane seit August 2023 nicht ein einziges Mal zum Player of the Month. Entsprechend fehlt dem Engländer das dazugehörige POTM-Item in seiner Spezialkarten-Sammlung für FUT 24, die jüngst um ein TOTS-Objekt reicher wurde.

Dabei wird es auch bleiben: EA SPORTS hat in der Nacht auf Dienstag mitgeteilt, dass in FC 24 keine POTM-Karten mehr veröffentlicht werden. Der Entwickler stellt die FUT-Promo während des Team of the Season ein - danach ist die Ligasaison allerorts vorbei. Die Votings zum Spieler des Monats werden zwar weiterhin durchgeführt und es werden auch noch Sieger verkündet. Auf die Fußball-Simulation und Ultimate Team haben diese aber keinen Einfluss mehr.

Ob Kanes weiterer Chancen ist sich die Community uneins: In einer kicker-eSport-Umfrage vom 10. April glaubten rund 52 Prozent der Abstimmenden, er hole in dieser Saison keinen POTM-Titel mehr. Knapp 48 Prozent votierten für das Gegenteil: Dass der Bayern-Profi noch siegreich sein würde.

Selbst sechs Tore in drei Spielen reichten nicht

Kane dürfte für April zumindest wieder zur Wahl stehen: Der Bayern-Stürmer erzielte im Vormonat vier Bundesliga-Treffer, dazu bereitete er ein Tor vor. Der Mai begann für ihn persönlich ebenfalls durchaus positiv, gegen den VfB Stuttgart (1:3) traf er als einziger Münchner. Allgemein hatte Kane 2023/24 bereits einige starke Monate: Im September gelangen ihm fünf Treffer und zwei Vorlagen in vier Partien. Im November schoss er sechs Tore in nur drei Spielen.

Die POTM-Auszeichnungen und FUT-Spezialkarten fuhren aber stets andere Profis ein - von nur zwei Vereinen. Mit dem Promo-Abschluss in FC 24 kommt auch das Leverkusen-Stuttgart-Wechselspiel zu einem Ende. Von Victor Boniface für August 2023 bis Serhou Guirassy für März 2024 waren sämtliche Bundesliga-POTM-Objekte im aktuellen Titel entweder Meister Bayer oder dem VfB gewidmet. Beide Klubs stellten jeweils vier Spieler des Monats in FC 24.