"Keine Pässe mit Aussage": Warum Deutschland gegen Japan den Faden verlor

Der Auftakt in die Weltmeisterschaft ist der deutschen Nationalmannschaft misslungen. Trotz Führung verlor das DFB-Team in der zweiten Halbzeit den Faden.

"Es war eigentlich kein gefährdetes Spiel für uns", sagte Manuel Neuer am ARD-Mikrofon über den WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft, der am Mittwoch gegen Japan dennoch überhaupt nicht nach Plan verlief. Dabei hatte Deutschland eigentlich alles unter Kontrolle, in der ersten Halbzeit knapp 80 Prozent Ballbesitz und dank Ilkay Gündogans verwandeltem Foulelfmeter eine Führung im Rücken.

Japan wurde bis dato nur bei Kontern gefährlich, Neuer musste aber nicht einmal wirklich eingreifen. Der Ostasienmeister zog Lehren aus der harmlosen ersten Halbzeit, stellte durch die Einwechslung von Takehiro Tomiyasu taktisch auf eine Dreierkette um und Deutschland dadurch plötzlich vor Probleme. "Japan hat ein bisschen mehr Druck gemacht, hat uns im Eins-gegen-eins angelaufen und uns höher gepresst", erkannte Neuer.

Zunächst schien das DFB-Team weiterhin Lösungen zu haben, weitere große Chancen blieben aber ungenutzt. "Vorne hatten wir teilweise unfassbare Möglichkeiten, haben das zweite Tor aber nicht erzielt", ärgerte sich Gündogan, der nach einer Stunde selbst den rechten Pfosten traf und von Hansi Flick bestätigt wurde. "In der zweiten Halbzeit hatten wir in einer Phase, wo wir überlegen waren, viele Torchancen, die wir aber nicht gemacht haben."

Und dennoch wirkte das deutsche Spiel nicht mehr so dominant und souverän wie noch in Halbzeit eins, was Gündogan vor allem mit dem eigenen Spielaufbau begründete. "Uns fehlen vielleicht auch die Möglichkeiten, von hinten herauszuspielen. Es fehlt die Überzeugung mit dem Ball. Dass man den Ball hält, dass man sich bewegt, dass man sich anbietet. Man hatte das Gefühl, dass nicht jeder den Ball haben wollte", so Deutschlands einziger Torschütze, der es ähnlich sah wie Neuer: "Wir haben den Gegner stark gemacht. Wenn man keine Pässe mit Aussage nach vorne spielt, kommt die Retourkutsche", kritisierte der Schlussmann.

Doan und Asano bestrafen Deutschland

Und wie diese kam: Japan war weiter im Spiel, legte von der Bank mit den Bundesliga-Legionären Ritsu Doan (Freiburg) und Takuma Asano (Bochum) schnelles Personal nach und tauchte plötzlich häufiger am deutschen Strafraum auf. Nach 73 Minuten verhinderte Neuer gegen Junya Ito noch bärenstark den Ausgleich, musste kurz darauf aber hinter sich greifen - Doan versenkte einen Abpraller aus sechs Metern.

Ich weiß nicht, ob bei einer Weltmeisterschaft jemals ein einfacheres Tor geschossen wurde. Das darf nicht passieren. Ilkay Gündogan

Es war die durchaus gerechte Strafe für Deutschland, das vor allem in der Defensive nun völlig den Faden verlor und ein zweites Gegentor kassierte, das für großes Unverständnis sorgen sollte. Nach einem langen Ball von Gladbachs Ko Itakura war Asano plötzlich frei durch und von Nico Schlotterbeck nicht mehr zu halten. Mit einem Schuss unter die Latte zog der Bochumer das Spiel auf Seiten der Japaner.

"Ich weiß nicht, ob bei einer Weltmeisterschaft jemals ein einfacheres Tor geschossen wurde. Das darf nicht passieren", so Gündogan über den Treffer zum 1:2, der von Niklas Süle - als ballferner Verteidiger hob er das das Abseits auf - erst möglich gemacht wurde. "Wenn wir die Linie halten, ist er im Abseits, da muss Niklas einfach aufpassen. Das sind individuelle Fehler, die wir heute büßen mussten", so Flick.

Zum zweiten Mal in Folge startet Deutschland somit mit einer Niederlage in eine Weltmeisterschaft, 2018 in Russland sollte das kein gutes Omen sein. "Wir werden keine schöne Heimreise haben, weil jeder das im Kopf hat", weiß Flick um den mentalen Zustand seiner Spieler. Am Sonntag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) droht gegen Spanien bereits das vorzeitige Ausscheiden, daran will der Bundestrainer aber natürlich nicht denken, sieht sich und sein Team in der Pflicht. "Wir haben einiges gutzumachen. Trotzdem haben wir die Qualität, um Spanien schlagen zu können."