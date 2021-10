"Keine Möglichkeit zu trainieren": Englische Wochen zehren an Chemnitz

Das zweite Spiel innerhalb von vier Tagen für den Chemnitzer FC beschränkt den Einfluss, den Trainer Daniel Berlinksi auf dem Trainingsplatz haben kann. Nach der Niederlage gegen Leipzig am Mittwoch wartet am Samstag Optik Rathenow.

Nach der 2:3 Heimniederlage gegen den 1. FC Lok Leipzig, saß Chemnitz-Chefcoach Daniel Berlinski am heutigen Freitag schon wieder gut gelaunt am Pult der Pressekonferenz vor dem Spiel in Rathenow. Nachdem sich Chemnitz am Mittwoch vor knapp 3000 Fans geschlagen geben musste, geht es am Samstag um 13 Uhr gegen Optik, vor einer deutlich kleineren Kulisse. Diese müsse man jedoch professionell annehmen, so Berlinski. "Wir treffen auf einen sehr disziplinierten Gegner. Sie sind defensiv sehr kompakt und verteidigen tief. Es wird sehr stark auf unseren Ballbesitz ankommen, es ist wichtig, dass wir eine gute Restabsicherungen haben und Umschaltmomente des Gegners nicht zulassen. Wir brauchen eine saubere Passsicherheit, um schnell ins letzte Drittel zu kommen und Torchancen zu kreieren."

Wie intensiv wird trainiert? "Eigentlich gar nicht."

Obwohl der FC zuletzt von großen Verletzungssorgen verschont blieb, zehren die englischen Wochen an den Kräften der Chemnitzer Spieler. Auf die Frage, wie intensiv man den zurzeit überhaupt trainieren könne, antwortete Berlinski nüchtern: "Eigentlich gar nicht". Bei dem aktuellen Spielrhythmus sei es nur eine Balance zwischen Spielen und Regeneration. Es gäbe in diesen Wochen "kaum bis gar keine Möglichkeit, großartig zu trainieren".

Sportlich steht Chemnitz solide da, mit 16 Punkten nach 13 Spielen belegen die Sachsen aktuell Rang neun der Tabelle der Regionalliga Nordost. Der Anschluss an die Tabellenspitze ist zwar verloren, genauso hat man sich jedoch ein kleines Polster zum Tabellenkeller aufbauen können. Hier steht Gegner Rathenow unter Zugzwang: Maue neun Punkte liegen auf dem Konto, Tabellenplatz 16 ist die Konsequenz, man ist Punktgleich mit dem Tabellenachtzehnten Union Fürstenwalde. Einige Tabellennachbarn haben sogar ein Spiel weniger als Optik, ein Dreier am Samstag würde die Lage etwas entspannen.