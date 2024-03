Keine Mittelstürmer-Tore? Warum Bayers Rolfes völlig entspannt bleibt

Bayer eilt von Sieg zu Sieg, die potenziellen Torjäger Patrik Schick und Borja Iglesias warten in diesem Jahr allerdings noch auf ihr erstes Erfolgserlebnis. Ein Problem? Geschäftsführer Simon Rolfes bleibt entspannt.

Man muss es sich vorab noch mal vor Augen führen. Seit 33 Pflichtspielen ist die Werkself ungeschlagen. Sie besitzt nach wie vor alle drei Titeloptionen, eilt von Sieg zu Sieg und könnte die Liga-Tabelle nach der Partie beim abstiegsbedrohten 1. FC Köln (Sonntag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit schon zehn Punkten anführen. Allzu viel Anlass für Kritik kann da gar nicht bestehen. Gewisse Verbesserungsmöglichkeiten indes gibt es immer wieder. Mal muss hier nachjustiert werden, mal dort. Aktuell ist es der Mittelsturm.

Denn in Summe hat Bayer in dieser Pflichtspielsaison zwar schon 97 Treffer erzielt, und 2024 kamen auch schon wieder 16 hinzu. Allein: Die potenziellen Torjäger, namentlich Patrik Schick und Borja Iglesias, warten in diesem Jahr noch auf ihr erstes Erfolgserlebnis. Nun waren diese fehlenden Mittelstürmer-Tore bisher kein Problem, weil die Verteidiger, die Schienenspieler, die Sechser und die Zehner einsprangen - in der Liga hat Bayer bereits 16 (!) verschiedene Torschützen. Top-Wert aller Bundesligisten. Doch auf Dauer wird die Mannschaft sowohl national wie international einen bestens eingebundenen Knipser als zusätzliches Element in ihrem Spiel gewiss wieder benötigen.

Top-Torjäger Boniface wird noch wochenlang ausfallen

Trainer Xabi Alonso setzte gegen Mainz (2:1) und den FC Bayern (3:0) zweimal auf Amine Adli im Zentrum - gegen die Münchner mit Erfolg, weil der Marokkaner, der die Weite des Feldes braucht, in dieser Partie seine Sprintstärke ausspielen konnte. Wenn aber ein klassischer Mittelstürmer nötig ist, der gegen eine tiefstehende Abwehrkette mit seinem Körper arbeitet und zumindest die Möglichkeit bietet, lange Bälle zu verarbeiten und Flanken zu verwerten, dann ist der kleine, wendige, schnelle Adli keine Option.

Weil Top-Torjäger Victor Boniface (16 Pflichtspieltreffer) noch wochenlang ausfallen wird, obliegt diese Aufgabe aktuell Schick und Borja Iglesias. Schick meldete sich Ende 2023 furios zurück, erzielte sechs Tore - zurzeit jedoch durchlebt er die erwartete Durststrecke, nachdem er wegen anhaltender Adduktorenprobleme zuvor monatelang nicht spielfähig gewesen war. Der 28-jährige Angreifer sucht den perfekten Rhythmus, die perfekte Anbindung und die verwertbaren Zuspiele. Chancenwucher ist ihm jedenfalls nicht vorzuwerfen. Ein gewichtiger Unterschied zur Hinserie, als der enorm präsente Boniface zeitweise ebenfalls ohne Tor, doch nicht ohne Großchancen geblieben war. Selbst in engster Enge hatte sich der Nigerianer mit seinem wuchtigen Dribbling Schussaktionen erarbeiten können.

Schick fehlt diese Vielzahl an Abschlüssen offenkundig - ebenso wie ein Erfolgserlebnis. Ab und an kam der Tscheche in den vergangenen Wochen zwar gefährlich vors Tor, mal per Kopf wie in Augsburg (1:0), mal nach einer feinen Drehung wie gegen Gladbach (0:0) - in diesen wenigen Fällen mangelte es dem bemühten Stürmer aber an Präzision oder an Kraft. So konnte der recht sensible Schick, dessen Blick zuletzt ab und an nach unten zeigte, nicht der gewünschte Faktor für die Leverkusener sein.

Rolfes stärkt Schick und Borja Iglesias

Die Lage von Borja Iglesias ist da etwas anders. Der 31-Jährige wurde erst im Winter nach der Boniface-Verletzung von Real Betis verpflichtet, kam seither in drei Spielen zum Zug, einmal von Beginn an. In Darmstadt (2:0) feierte er sein Debüt, war zweimal nah dran an Tor Nummer eins. Dass er sich nach seinem Wechsel anpassen muss, machte sich darüber hinaus allerdings bemerkbar.

Positiv: Unlängst in Heidenheim (2:1) bewegte sich der Mittelstürmer nach seiner Einwechslung schon besser in den Räumen, legte Florian Wirtz dadurch eine Großchance auf. Ein so feiner Techniker wie Kollege Schick ist er nicht, besitzt aber eine noch ausgeprägtere Physis. Dass der Spanier an diesem Sonntag bei den wohl tiefstehenden Kölnern seine zweite Startchance erhält, ist darum zumindest denkbar.

Geschäftsführer Simon Rolfes bleibt so oder so entspannt. "Dass sie treffen, wird kommen", betont er und verweist auf zweierlei Aspekte. Erstens: "Es kommt auch immer ein bisschen auf das Spiel an. Steht der Gegner sehr tief, sind Schüsse aus der zweiten Reihe häufig ein Erfolgsmodell - wie gegen Mainz." Der Stürmer - in dem Fall Joker Schick, der sich in den zurückliegenden Wochen häufiger auf der Bank wiederfand -, hat es dann zwangsläufig schwerer und kommt seltener zu seinen Strafraumaktionen.

Dass Bayers Torjäger nicht treffen, ist aktuell nur eine Randnotiz

Zweitens, sagt Rolfes, seien beide zuletzt "nicht so oft zum Abschluss gekommen, waren aber ein wichtiger Bestandteil in der Spielentwicklung". Etwa, wenn sie Bälle festmachten, Gegenspieler banden und damit Räume für die Kollegen schufen. Bald wird sich, ist er sich sicher, wieder beides fügen: das Zusammenspiel und das Toreschießen. "Beide besitzen diese Torgefährlichkeit, da mache ich mir gar keine Sorgen."

Schick, so erinnert Rolfes noch mal, sei zudem "lange verletzt" gewesen. "Da geht nicht alles von heute auf morgen. Er macht auch in dieser Phase gute Fortschritte. Die letzte Abschlussaktion fehlt noch, doch er wird auch wieder in den finalen Aktionen mit viel Power präsent sein."

Vielleicht schon beim FC? Sicher ist, dass Schick und Borja Iglesias in Müngersdorf den nächsten Anlauf nehmen werden. Ob in der Startelf oder zu Beginn auf der Bank. Und treffen sie nicht, hat der Spitzenreiter ja noch immer einige andere Spieler auf dem Feld, die für die Torproduktion verantwortlich zeichnen können. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Torlosigkeit der potenziellen Torjäger daher nur eine Randnotiz