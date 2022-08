Keine Medaillen für Werndl und Werth in der Dressur-Kür

Keine Medaille für Benjamin Werndl und Isabell Werth in der Dressur-Kür, zweites Gold für das neue britische Superpaar Charlotte Fry und Glamourdale - und viel Luft nach oben bei den Springreitern: Aus deutscher Sicht gab es bei der WM in Herning am Mittwoch nicht viel zu feiern.

Diesmal ohne Medaille in der Kür: Isabell Werth. IMAGO/Stefan Lafrentz

Das sah zumindest Benjamin Werndl anders, sein vierter Platz mit Famoso in der Dressur-Kür machte den Bruder der Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl nahezu sprachlos. "Das war wieder ein Gefühl, das man fast nicht beschreiben kann, weil es so unglaublich war", sagte Werndl: "Mir fehlen einfach die Worte, um auszudrücken, was dieses Pferd für mich bedeutet."

Erstmals seit 2014 ohne Edelmetall

Isabell Werth blieb mit Platz neun erstmals seit Caen 2014 bei einer WM ohne Einzelmedaille. Sie stellte mit Quantaz erstmals eine ganz neue Kür mit etlichen Höchstschwierigkeiten vor. Zwar lief noch nicht alles rund, dennoch präsentierte sich der zwölfjährige Hengst zuverlässig, präzise und auf den Punkt konzentriert. Isabell Werth nahm ihren neunten Platz gelassen zur Kenntnis: "Wenn alles klappt, ist es super - jetzt war es gut, aber eben nicht super."

Das galt auch für die Springreiter. Auf Platz sechs geht die deutsche Equipe in den Nationenpreis am Donnerstag und Freitag, der Rückstand auf den führenden Olympiasieger Schweden beträgt acht Punkte. Platz fünf in der Endabrechnung wäre gleichbedeutend mit der Olympia-Qualifikation für Paris - oberstes Ziel des nationalen Verbandes.

Zeitspringen: Ahlmann als Neunter einziger Deutscher in den Top Ten

Bester Deutscher im Zeitspringen war der ehemalige Weltranglistenerste Christian Ahlmann (Marl) mit Dominator. Er blieb ebenso wie Jana Wargers (Hamburg) mit Limbridge fehlerfrei und auf Platz neun der einzige der vier Deutschen in den Top Ten. Wargers war zu langsam, sie landete auf Platz 38. Nur die besten 25 Einzelreiter nach dem Nationenpreis qualifizieren sich für das Finale am Sonntag, in dem es um die Nachfolge von Tryon-Weltmeisterin Simone Blum (Zolling) geht.

Um das zu erreichen, müssen sich auch der als einer der Favoriten angereiste Europameister Andre Thieme (Plau am See) mit Chakaria und der dreimalige Weltcupsieger Marcus Ehning (Borken) mit Stargold noch strecken. Ehning blieb zwar als einer von nur fünf Reitern im 103-köpfigen Starterfeld unter 80 Sekunden, leistete sich aber einen teuren Abwurf, der ihn auf Platz 18 zurückwarf. Noch schlimmer erwischte es Thieme, der ebenfalls eine Stange mitnahm und sich auf Platz 58 wiederfand.

Vor allem Thieme war extrem enttäuscht. "Hoffnung macht mir, dass ich auf dem Video gesehen habe, dass sie wirklich ausgesprochen gut gesprungen ist", sagte er: "Chakaria ist in Form, deshalb darf ich mir das jetzt nicht zu sehr zu Herzen nehmen." Seine Stute sei außerdem "ein Pferd, das sich im Wettbewerb noch steigert, deshalb habe ich für die nächsten Tage ein gutes Gefühl".

In der Spitzengruppe der Einzelwertung tummelten sich die üblichen Verdächtigen. Tagesbester war allerdings ein wenig überraschend der Franzose Julien Epaillard mit Caracole de la Roque, dahinter folgten der Brite Scott Brash mit Hello Jefferson, der Schweizer Martin Fuchs mit Leone Jei sowie die beiden Schweden Henrik von Eckermann mit King Edward und Peder Fredricson mit All In.