Keine Medaille, Top-Quoten: Leichtathletik lockte vor den Fernseher

Sportlich ein Flop, bei den TV-Quoten top: Trotz fehlender Medaillen durch das deutsche Team war die Leichtathletik-Weltmeisterschaft für die Fernsehsender ARD und ZDF ein voller Erfolg.

Auch zum Abschluss der WM in Budapest gab es am Sonntag hohe Zuschauerzahlen. Die Live-Übertragung im Zweiten sahen durchschnittlich 4,682 Millionen Menschen und sorgten nach Angaben der AGF Videoforschung für einen Marktanteil von 17,5 Prozent.

Die WM hatte schon in der Vorwoche durchgängig für hohe Reichweiten gesorgt. An manchen Tagen waren die Übertragungen - beispielsweise am Freitag mit 3,83 Millionen - die meistgesehene Fernsehsendung des Tages. Die Marktanteile lagen deutlich über den Jahres-Durchschnittswerten der öffentlich-rechtlichen Sender.

"Wir sind sehr froh über das große Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer, die die WM trotz der ausgebliebenen deutschen Medaillen bei uns auf allen Ausspielwegen mitverfolgt haben", kommentierte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky am Montag. "Das zeigt, dass die Leichtathletik nach wie vor ein Zugpferd des Sommersportes ist."

In der Primetime von 20.15 Uhr an schauten an den vier Tagen mit ARD-Übertragungen im Schnitt knapp 4,4 Millionen Menschen zu, was einem Marktanteil von 19,4 Prozent ergab.