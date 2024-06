Keine Magie: Kwartengs Neustart nach verlorenem Jahr

In der 2. Liga trumpfte er groß auf, in Bochum kam Moritz-Broni Kwarteng noch nicht zum Zuge. Unter Peter Zeidler will sich der Offensivmann in ganz anderer Verfassung präsentieren.

Rund eine Million Euro ließ sich der VfL Bochum im vergangenen Sommer den Transfer von Moritz-Broni Kwarteng kosten, der vielseitige Angreifer hatte beim 1. FC Magdeburg eine überragende Phase in der 2. Liga erlebt. In 29 Spielen gelangen ihm zehn Tore, doch seit seinem Wechsel zum VfL Bochum lief es bei ihm nicht mehr rund.

Zuvor hatte der Offensivmann ebenfalls schon schwierige Zeiten in seiner Karriere erlebt. Vor seinen starken Auftritten für Magdeburg hatte er zum Beispiel beim Hamburger SV überwiegend für die zweite Mannschaft gespielt und war danach sogar ein halbes Jahr lang arbeitslos gewesen.

Und in Bochum? Zwar kam er in seinem Premieren-Jahr in der Bundesliga auf elf Einsätze, doch in der Startelf stand Kwarteng nur zweimal; ein Spiel über die kompletten 90 Minuten hat er für Bochum bisher noch nicht absolviert. Offensichtlich fiel Kwarteng die Anpassung an das Bundesliga-Niveau deutlich schwerer als erwartet.

"Er hat außergewöhnliche Fähigkeiten, kann immer für einen besonderen Moment sorgen mit seiner hohen Dynamik", schwärmte Marc Lettau bei seiner Verpflichtung. Der Sportdirektor lobte die "extreme Beschleunigung und die Tatsache, dass Kwarteng auf allen offensiven Positionen einsetzbar ist. Er hat etwas Besonderes."

In Magdeburg wurde der gebürtige Stuttgarter zur Nicht-Abstiegs-Versicherung; sein erstes Jahr in Bochum war allerdings zum Vergessen. Denn als der 26-Jährige in der Schlussphase der Saison noch einmal ran durfte, flog er beim 1:4 gegen RB Leipzig für ein Frustfoul vom Platz und wurde für drei Spiele gesperrt.

Die Sperre allerdings war völlig unerheblich, weil sich Kwarteng zu allem Überfluss bei diesem Foul noch einen Teilriss des Innenbandes im Knie zugezogen hatte und ohnehin für den Rest der Saison ausfiel.

Kwarteng setzt auf Neustart unter Zeidler

Von Magie und von den durchaus vorhandenen Qualitäten des Offensivmannes also war bisher in Bochum noch nicht viel zu sehen. Umso mehr setzt er natürlich auf den Neustart unter Peter Zeidler. Am 1. Juli treffen sich die Bochumer zur ersten Übungseinheit unter dem neuen Coach - dann will sich Kwarteng logischerweise in ganz anderer Verfassung präsentieren.

Es bleibt die Hoffnung auf das zweite Jahr. Aber Kwarteng hat in seiner Karriere ja schon bewiesen, dass er sich aus schwierigen Phasen herauskämpfen kann.