Keine Lizenz für den LASK, Jubel bei der Austria

Dem LASK wurde die Lizenz für die Saison 2024/25 in erster Instanz verweigert. Freuen durfte sich hingegen die Wiener Austria.

Wie die Bundesliga am Freitag mitteilte, hat der LASK für die Saison 2024/25 vorerst keine Lizenz erhalten. Grund dafür ist das Verwirrspiel rund um den zuletzt vollzogenen Trainerwechsel: Hatten die Oberösterreicher am Mittwoch der Öffentlichkeit zunächst Maximilian Ritscher als neuen Cheftrainer präsentiert, wurde am Donnerstag Thomas Darazs als offizieller Nachfolger von Thomas Sageder genannt. Im Gegensatz zu Ritscher verfügt Darazs über die für die Bundesliga erforderliche UEFA-Pro-Lizenz.

Die Vorschriften der Bundesliga sehen nach einem Trainerwechsel eine Frist von 60 Tagen vor, um erneut einen Cheftrainer, der sich in Besitz der UEFA-Pro-Lizenz befindet, zu nennen. Lediglich zum Zeitpunkt der Antragstellung und zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Lizenzantrag für die neue Saison ist ein Trainer mit der höchsten Ausbildung anzugeben. Dies habe der LASK laut eigenen Angaben erfüllt, soll Darazs bei der Bundesliga doch umgehend nach Sageders Entlassung als Cheftrainer gemeldet worden sein. Der LASK wird gegen das Urteil des Senat 5 Protest einlegen.

Entscheidung des Protestkomitees am 29. April

"Wir haben sämtliche formaljuristische Vorschriften der Bundesliga vollumfänglich und zu jedem Zeitpunkt erfüllt. Nach der Benennung des neuen Trainerteams um Thomas Darazs und Maximilian Ritscher hat Darazs als Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz das Amt des Cheftrainers übernommen, was wir umgehend bei der Liga gemeldet haben. Es ist daher völlig unbegreiflich und willkürlich, dass der Senat 5 eine solche Entscheidung getroffen hat. Da wir jegliche Anforderungen erfüllen, gehen wir fest davon aus, die Lizenz in zweiter Instanz zu erhalten", erklärte Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic.

Gegen den Senat-5-Beschluss können die Klubs bestimmungsgemäß innerhalb von acht Tagen beim Protestkomitee schriftlich Protest erheben - die Frist endet heuer am Montag, den 22. April. Die Entscheidung des Protestkomitees wird heuer bis Montag, 29. April, getroffen sein. Damit endet dann der Instanzenweg innerhalb der Bundesliga. Danach kann innerhalb von acht Tagen Klage beim Ständigen Neutralen Schiedsgericht eingebracht werden.

Austria erhält Lizenz mit Auflagen

Die elf weiteren Bundesligisten - und damit auch die finanziell angeschlagene Wiener Austria - erhielten ihre Lizenzen (teils mit Auflagen) in erster Instanz. Demnach darf die Austria, die sich nach wie vor in einer finanziellen Schieflage befindet, anders als in den drei vorangegangen Spielzeiten bereits Mitte April mit einer weiteren Saison in Österreichs höchster Spielklasse planen. Vorausgesetzt, sie hält die Auflage der Bundesliga (aktualisierte Zukunftsinformationen und monatliche Berichterstattung über die wirtschaftliche Situation) ein.

"Wir haben in den letzten Monaten ein sehr gutes Konzept mit einer neu geschaffenen Struktur entwickelt und alles daran gesetzt, dass die Bundesliga unseren eingeschlagenen Weg goutieren wird. Der erste Schritt unseres langfristigen Plans ist damit gelungen, es gibt jetzt aber keinen Grund, nachzulassen, wir werden unseren Weg der Effizienz und der schlanken Struktur forcieren", meinte Vorstand Harald Zagiczek.

Auflagen für Klagenfurt, Lustenau und Hartberg

Ein entscheidender Faktor hinsichtlich des positiven Lizenzbescheids dürfte der geplante Verkauf der Heim-Arena gewesen sein. Mit den Einnahmen im Bereich der anvisierten 40 Millionen Euro soll ein Schuldenschnitt mit dem größten Kreditgeber, der Bank Austria, erfolgen. Der Verkauf ist bis Ende Juni vorgesehen.

Salzburg, Sturm Graz, Rapid, der Wolfsberger AC, die WSG Tirol, Altach und Blau-Weiß Linz erhielten ihre Lizenzen ohne Auflagen. Austria Klagenfurt (aktualisierte Zukunftsinformationen und monatliche Liquiditätsberichterstattung), Austria Lustenau (Strategiepapier Fußball und soziale Verantwortung) und Hartberg (Strategiepapier Fußball und soziale Verantwortung) müssen indes Auflagen erfüllen.