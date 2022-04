Keine Lizenz für Austria Wien, SKN St. Pölten und Wacker Innsbruck

Der Senat 5 der österreichischen Bundesliga hat 14 Lizenz-Bewerbern für die Bundesliga und 14 Lizenz-Bewerbern für die 2. Liga die Zulassung erteilt.

Nachdem die Prüfung der finanziellen Kriterien in den vergangenen Jahren aufgrund der Pandemie ausgesetzt worden war, beziehungsweise in abgeschwächter Form stattfand, wurde das Lizenz- und Zulassungsverfahren des Senats 5 der österreichischen Bundesliga in diesem Jahr wieder wie gewohnt abgehalten.

Jener verweigert in erster Instanz Austria Wien (finanziell und rechtlich), dem SKN St. Pölten (finanziell) und FC Wacker Innsbruck (finanziell und infrastrukturell) die Lizenz. Die Austria wird zudem noch mit vier Punkten Abzug für die kommende Saison und 20.000 Euro Geldstrafe sanktioniert.

Austria reicht nach

Die "Veilchen" werden in den nächsten Tagen Protest einlegen. Innerhalb von acht Tagen können die betroffenen Vereine neue Dokumente vorlegen und Einspruch beim Protestkomitee einlegen, das bis spätestens 27. April ein Urteil abgibt.

"Mit dem Investoren-Einstieg ist uns der erste Schritt in Richtung der wirtschaftlichen Stabilisierung des Vereins gelungen, allerdings sind noch viele Maßnahmen zur Kostensenkung und Erlössteigerung erforderlich, die wir im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens dargestellt haben. Aufgrund der Komplexität und Einmaligkeit des Investoren-Einstiegs ist es nachvollziehbar, dass die Bundesliga weitere Rückfragen an uns stellt", wird Vorstand Gerhard Krisch in einer Aussendung der Wiener zitiert.

Wacker nicht überrascht, der SKN schon

Bei Wacker Innsbruck ist man ob des Entscheids keineswegs überracht. Es fehlen noch finanzielle Unterlagen und ein Mietvertrag mit dem Stadionbetreiber für die nächste Saison. "Wir bleiben guter Dinge, dass wir binnen der Nachreichfrist alle relevanten Aufgaben erledigen können und so am Ende die Lizenz erhalten", sagt Präsident Kevin Radi. Mit Nachreichfrist meint Radi die zweite Instanz.

Beim SKN St. Pölten ist der neue Geschäftsführer Wirtschaft, Matthias Gebauer, schon "überrascht dass wir die Lizenz in erster Instanz nicht erhalten haben". Bei den Niederösterreichern laufen einige Sponsorenverträge aus. "Die Gespräche mit den meisten Partnern sind bereits fortgeschritten (...), dementsprechend bin ich sehr zuversichtlich, dass wir die Lizenz in zweiter Instanz erhalten werden."

Stripfing ante portas

Die Zulassung für die 2. Liga haben neben den Amateurteams von Rapid Wien und Sturm Graz auch noch SV Stripfing/Weiden und die Vienna aus der Regionalliga Ost sowie der FC Wels aus der Regionalliga Mitte erhalten.