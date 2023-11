"Keine leichte Entscheidung": Jarstein beendet seine Karriere

Am Dienstagabend hatte Rune Jarstein sein Karriereende bekanntgegeben, am Mittwoch hat auch sein langjähriger Klub Hertha BSC darauf reagiert.

"Das war keine leichte Entscheidung", ließ Rune Jarstein via Instagram wissen, und erklärte, wieso er seine lange Karriere beendet. "Nach zwei herausfordernden und schwierigen Jahren glaube ich, dass es die richtige Entscheidung ist, sich vom Fußball zurückzuziehen."

Der 39-jährige Torwart, der im Januar 2014 von Viking Stavanger nach Berlin gekommen war, bestritt 164 Bundesligaspiele für Hertha BSC, für die norwegische Nationalmannschaft waren es 72 Länderspiele.

"Ich hatte das Privileg, gegen und mit unglaublichen Spielern in tollen Stadien und Wettbewerben zu spielen - mehr, als ich mir je zu träumen gewagt hätte", so Jarstein, der "ein besonderes Dankeschön an die unglaublichen Hertha-Fans" richtete.

Kündigung, Rechtsstreit, Einigung

Für den Hauptstadt-Klub stand der Norweger zuletzt am 20. Juli 2022 im Testspiel gegen Nottingham Forest im Tor. Danach war kein Platz mehr für den Schlussmann, der nach einem Disput mit Torwarttrainer Andreas Menger im August 2022 vom Klub zunächst suspendiert und später fristlos gekündigt worden war. Jarstein hatte sich juristisch dagegen gewehrt. Erst Anfang Oktober 2023 wurde der Rechtsstreit beendet, Jarstein und Hertha einigten sich gütlich.

Nun hat Jarstein seine Karriere, die er neun Jahre bei Hertha verbracht hat, offiziell beendet.

Offizielle Verabschiedung geplant

"Hertha BSC bedankt sich bei einem verdienten Herthaner, den wir selbstverständlich gemeinsam mit allen Blau-Weißen bei einem Heimspiel im Olympiastadion gebührend verabschieden möchten", teilte der Klub am Mittwoch mit. "Den Zeitpunkt und den für ihn passenden Rahmen bestimmt unsere ehemalige Nummer 22 dabei selbst. Danke für alles, Rune!".