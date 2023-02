Keine Joker: Guardiola verblüfft in Leipzig mit Wechselentscheidung

Immerhin Julian Alvarez oder Phil Foden standen in einem ersatzgeschwächten Kader parat, doch ManCity benötigte in Leipzig beim Achtelfinalhinspiel der Champions League in über 90 Minuten nur ganze elf Spieler.

Dass Pep Guardiola immer wieder für Überraschungen gut ist, ist nichts Neues. Bei der Partie in Leipzig (1:1) war dies nicht anders. Denn der katalanische Coach verzichtete bei den Sachsen komplett auf Wechsel und spielte mit seiner Startelf bis zum Schlusspfiff durch, während RB-Trainer Marco Rose sein komplettes Kontingent von fünf Einwechslungen aufbrauchte.

Selbst Ilkay Gündogan wirkte auf Nachfrage bei DAZN zumindest ein wenig überrascht. "Vielleicht ein bisschen. Aber der Trainer ist schon bekannt dafür, dass er in einem Spiel, das eng ist, eher mal einen Wechsel weniger macht als einen zu viel. Er hat sich heute so entschieden und wollte den Fluss in den letzten 15, 20 Minuten nicht noch einmal beeinflussen. Entsprechend galt es dann für uns, das zu akzeptieren", meinte der ManCity-Kapitän.

Guardiola folgt einem Barça-Beispiel

Guardiola selbst antwortete da schon etwas schnippischer: "Ich bin der Trainer und ich habe mich dazu entschieden, es so zu machen. So einfach ist das." Insgesamt habe er sein Team im Spiel im Großen und Ganzen aber gut gefunden und nur zwischenzeitlich über eine Hereinnahe von Phil Foden nachgedacht, sich letztlich aber dagegen entschieden. Schon am vergangenen Wochenende in der Premier League im Spiel bei Nottingham Forest hatte Guardiola nur zweimal gewechselt - und dies jeweils sehr spät.

Ein Champions-League-Novum, gänzlich ohne Wechsel durch ein komplettes Spiel zu gehen, war Guardiolas Entscheidung ohnehin nicht. Allerdings liegt die letzte Partie, in der dies passiert ist, schon einige Zeit zurück und betraf Guardiolas Ex-Klub FC Barcelona, ebenfalls in einem Achtelfinalhinspiel. Am 23. März 2016 war es der damalige Barça-Trainer Luis Enrique, der beim 2:0 beim FC Arsenal ebenfalls gänzlich auf Wechsel verzichtet hatte.