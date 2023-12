Keine Job-Garantie für Pfeiffer - Lübeck-Coach sieht sich weiter als den "Richtigen"

Nur ein Sieg aus den vergangenen 15 Spielen, ein ganz schwacher Auftritt am Wochenende gegen Ingolstadt. War's das für Lübecks Cheftrainer Lukas Pfeiffer? Der 32-Jährige schließt einen Rücktritt aus, von Sportvorstand Sebastian Harms gibt es Lob - aber keine Job-Garantie.

Das letzte Heimspiel des Jahres werden die Lübecker Fans ganz und gar nicht in schöner Erinnerung behalten. Eine deutliche wie verdiente 0:4-Pleite gegen Ingolstadt, inklusive einer teils desolaten Defensivleistung. Das sechste Spiel ohne Sieg, darunter vier Pleiten.

Die Anhänger des Tabellen-17. machten ihrem Unmut bereits während der 90 Minuten mit lauten Pfiffen Luft - und auch nach der Partie. "Wenn man zuhause 0:4 verliert, ist es normal, dass man keinen Applaus bekommt und ein paar Pfiffe dabei sind", zeigte Kapitän Tommy Grupe Verständnis und fügte mit betretener Miene an: "Es tut uns leid, dass wir so deutlich verloren haben."

Die Entschuldigung wird für die Fans nur ein schwacher Trost sein, schließlich hat der VfB aus den vergangenen 15 Spielen nur einen Dreier geholt. Der Aufsteiger, dessen Rückstand auf das rettende Ufer bei einem Spiel mehr bereits vier Punkte beträgt, ist stark abstiegsgefährdet. Die Anhänger machen für die aktuelle Situation auch Trainer Lukas Pfeiffer verantwortlich, dessen Rausschmiss einige mit lautstarken Sprechchören forderten.

Schon vor der Ingolstadt-Pleite wackelte der Stuhl des 32-Jährigen, doch zu Wochenbeginn ist er noch im Amt. Die Betonung liegt auf noch. Denn Sportvorstand Sebastian Harms betonte zwar in den "Lübecker Nachrichten", weiterhin von seinem Coach überzeugt zu sein ("Lukas hat bei mir viel Kredit"), aber er weiß auch: "Wir sind unter Druck und dürfen keine große Lücke in der Tabelle entstehen lassen."

Pfeiffer schließt Rücktritt aus

Bereits nach der 0:1-Niederlage gegen Duisburg in der Vorwoche hatte Harms in einem DPA-Interview trotz seiner Rückendeckung für Pfeiffer angemahnt, dass Dynamiken entstehen könnten, in denen man die Situation neu bewerten müsse. Ob diese Neubewertung schon nach dem 0:4 oder erst zum Jahresende geschieht, ist noch offen. "Wir müssen mittelfristig punkten. Da wird sich auch Lukas den Anforderungen stellen müssen", so Harms. Eine Job-Garantie klingt anders.

Pfeiffer selbst sieht sich derweil weiterhin als den "Richtigen" für diesen Job. "Man muss auch mal in schlechten Zeiten die Backen zusammenkneifen. Jeder weiß, dass ich hier alles reinhaue", beteuerte er in den "Lübecker Nachrichten". "Wenn ich das Gefühl hätte, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht, dann würde ich den Weg frei machen."

Im Moment ist es echt bitter, wie wir die Gegentore fressen. Das darf uns so nicht passieren. Tommy Grupe

Zu diesem Schritt sieht er sich aber noch nicht gezwungen. Stattdessen bescheinigte er seiner Mannschaft auch gegen Ingolstadt einen vorbildlichen Willen. "Man hat schon in den ersten Minuten gemerkt, dass wir unbedingt wollten, dass wir viel probieren wollten - vielleicht auch zu viel", analysierte er bei "MagentaSport". In der Konterabsicherung sei sein Team "sehr anfällig" gewesen und nach dem dritten Gegentor "war die Luft raus". Und Grupe meinte: "Im Moment ist es echt bitter, wie wir die Gegentore fressen. Das darf uns so nicht passieren."

Grupe fordert Vollgas-Fußball vor Weihnachten

Der 31-Jährige will die Hoffnung auf bessere Zeiten aber selbstverständlich noch lange nicht begraben: "Wir haben auch schon andere Spiele gezeigt. Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können. Daran müssen wir anknüpfen, die Arschbacken zusammenkneifen und in den letzten beiden Spielen vor Weihnachten Vollgas geben."

Dabei geht es gegen Rot-Weiss Essen (Freitag, 19 Uhr, LIVE! bei kicker) und Sandhausen (19. Dezember, 19 Uhr), beides Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Leicht wird es für die Marzipanstädter also nicht. Und ob Pfeiffer dabei an der Seitenlinie steht, ist auch noch unklar.