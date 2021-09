Keine "Ich-AGs": Baumgarts Deal mit Garantie

Der 1. FC Köln steht bislang glänzend da, auch weil zum Teil Verspottete unter Steffen Baumgart wieder aufblühen. Mit seinen Spielern ist der Trainer einen Deal eingegangen.

Eine der großen Stärken des Steffen Baumgart ist wohl die Fähigkeit, Strukturen aufzubrechen und aus den Trümmern Neues zu formen. Zunächst im Detail, dann im großen Ganzen. "Seinen" Fußball zu vermitteln (der ja nicht "Baumgart-Fußball" ist, sondern ein Produkt vieler Gespräche und Analysen mit seinem Team), stand dabei am Anfang. Anschließend wertete man aus, wer für diese Art Fußball in Frage kommt und wer nicht.

Die, die am Ende übrigblieben, bilden seit Saisonbeginn den Kader, aus dem die Trainer sich bedienen. Und es sind Spieler dabei, die in Köln längst abgeschrieben waren, die verspottet wurden, denen die Fähigkeit abgesprochen wurde, Bundesliga zu spielen. Nach fünf Spielen dieser Saison redet keiner mehr davon, dass Timo Horn, Benno Schmitz, Louis Schaub, Kingsley Schindler, Sebastian Andersson oder gar Anthony Modeste nicht mehr in der Lage sind, dem 1. FC Köln zu helfen. Sie können.

Der Trainer ging mit seinen Profis einen Deal ein: größtmögliches Engagement von Seiten der Spieler, größtmögliche Fairness von Seiten des Trainers. Jedes Mitglied des Kaders ist ein 100-Prozent-Mitglied. Das garantiert der Chef. Jeder kann spielen, jeder kann draußen sitzen - jeweils inklusive Erklärung. Niemand wird links liegen gelassen. Dieses Vertrauen stärkt Kopf und Beine.

Nach Video-Analyse stellt der FC sofort um

Dazu die Bereitschaft, Dinge auf dem Platz sofort zu ändern. Baumgart denkt zwar durchgehend offensiv und vermittelt dies auch permanent. Aber wenn sich - wie am Samstag gegen Leipzig - gefährliche Defizite ergeben, dann wird sofort geändert und umgestellt. Die Liveanalyse von Hannes Dold, dem Video-Coach, ergab früh große Lücken im Zentrum, gegen die Ellyes Skhiri nicht ohne Unterstützung ankam. Sofort wurde umgestellt, Dejan Ljubicic von der rechten Seite in die Mitte gezogen, die so formierte Doppelsechs sorgte für deutlich mehr Stabilität.

Klare und nachvollziehbare Entscheidungen, Fairness und Offenheit. Das wird belohnt: "Ich glaube, diesem Trainer nimmt man alles ab", lobte Lothar Matthäus als "Sky"-Experte Baumgart. Der will vor allen Dingen eines: "Die Euphorie hochhalten."

Köln ist diesmal mutiger

Mit Leistungen wie am Samstag gegen Leipzig wird dies gelingen. Dass diese Performance eine Woche nach dem 1:1 in Freiburg zustande kam, zeigt, dass diese Mannschaft auf den Trainer hört: "Zu wenig Mut", hatte er nach dem 1:1 im Breisgau beklagt. Dieses Defizit tat sich gegen den offensiv enorm starken Gegner aus Leipzig nicht mehr auf. Mutig waren die Kölner, bis zur letzten Sekunde, sie halfen sich gegenseitig, unterstützten sich in schwierigen Situationen.

Solidarität als wichtigstes Fundament der neuen Kölner Stärke: "Ich will keine Ich-AGs", sagte Baumgart am Sonntag. Das hat er geschafft. Wie es sich entwickelt, wird man sehen. Vor allen Dingen in Extremsituationen, positiven wie negativen. "Hier muss man liefern", sagte Baumgart nach dem Spiel gegen Leipzig. Das gelingt bisher gut. Und es spricht nichts dagegen, dass es so weitergeht. Überraschungen weiterhin eingeschlossen.