Keine Herren-Tennisturniere dieses Jahr in China

Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie wird es dieses Jahr auch für die Herren keine Tennis-Turniere auf der ATP-Tour in China geben. Vier im September und Oktober geplante Veranstaltungen, darunter das Masters in Shanghai, seien gestrichen worden, teilte die Profi-Organisation ATP am Donnerstag mit.

Seit 2019 Titelverteidiger beim ATP Masters in Shanghai: Daniil Medvedev. imago images/VCG