"Keine großen Reden schwingen" - Ristic soll Halle vor dem Abstieg bewahren

Der Hallesche FC hat einen Nachfolger für den entlassenen André Meyer gefunden: Sreto Ristic soll das Drittliga-Schlusslicht vor dem Abstieg bewahren.

Wie der HFC am Sonntag mitteilte, hat Ristic einen Vertrag über eineinhalb Jahre bis Juni 2024 unterschrieben. "Sreto Ristic erfüllt alle Kriterien, die wir im Anforderungsprofil an den neuen Cheftrainer definiert haben", sagte HFC-Vize-Präsident Dr. Jürgen Fox. "Wir freuen uns, dass er unbedingt nach Halle wollte und in unserem Verein Chance und Herausforderung sieht."

Ristic hat nach dem Ende seiner aktiven Karriere zunächst Erfahrungen als Co-Trainer bei den Stuttgarter Kickers, bei Preußen Münster sowie beim Chemnitzer FC gesammelt. Bei Kickers Offenbach trat er im Januar 2021 seine erste Stelle als Chefcoach an. Nachdem der ehemalige Bundesligastürmer mit dem OFC am Ende der vergangenen Saison den Aufstieg in die 3. Liga verpasst hatte, wurde er von seinen Aufgaben entbunden. Sein Vertrag bei dem hessischen Traditionsverein war aber weiter gültig, im Zuge des neuen Engagements in Halle hat er diesen mittlerweile aber aufgelöst. Während seiner aktiven Karriere spielte Ristic im deutschen Profifußball für den VfB Stuttgart, den SSV Ulm 1846, den 1. FC Union Berlin, den SV Sandhausen sowie Eintracht Braunschweig.

"Ich kann es kaum erwarten loszulegen und will weder große Reden schwingen noch Analysen vornehmen oder Ankündigungen machen. Es gilt, die Mannschaft so schnell wie möglich kennenzulernen und die Ärmel hochzukrempeln", sagte Ristic nach seiner Vertragsunterzeichnung. Auf den 47-Jährigen wartet allerdings eine schwierige Aufgabe. Der HFC wartet seit sieben Partien auf einen Dreier, die letzten vier Spiele gingen samt und sonders verloren. Alleine in den letzten beiden Ligabegegnungen kassierten die Sachsen-Anhalter satte zehn Gegentore. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bereits vier Punkte. Ristic-Vorgänger Meyer musste nach dem 0:2 im Kellerduell gegen den FSV Zwickau gehen.