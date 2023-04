Keine Gnade: Tuchel macht vor Kimmich nicht halt

Auf das Tor zum 1:2-Rückstand bei Mainz 05 reagierte Bayerns Trainer Thomas Tuchel ungewöhnlich: Er nahm fast umgehend die Kapitäne Thomas Müller und Joshua Kimmich vom Platz, brachte dafür zwei Youngster. Das brachte zwar nichts mehr, war besonders im Fall von Kimmich aber eine bemerkenswerte Aktion.

Für Julian Nagelsmann war Joshua Kimmich der wichtigste Ansprechpartner in der Mannschaft und quasi unersetzlich. Erst zweimal war der 28-Jährige in dieser Saison vor dem 1:3 in Mainz ausgewechselt worden, jeweils gegen Union Berlin - wobei beim 3:0 in der Rückrunde die Partie zu dem Zeitpunkt längst gelaufen war. In Mainz stand die Partie nach 75 Minuten auf der Kippe. Ihre Führung hatten die Münchner binnen acht Minuten komplett vergeigt, jetzt hätte es eines Rucks durch die Mannschaft bedurft, vielleicht auch einen Führungsspieler, der alle nochmal wachrüttelt.

Diese Reaktion blieb aus. Müller, vor allem aber dem zentralen Mittelfeldspieler Kimmich traute Tuchel dies offensichtlich nicht zu und nahm beide stattdessen vom Platz.

Kimmichs Arbeitsprotokoll rechtfertigte die Auswechslung - und irgendwie auch nicht, denn seine Daten in Mainz waren weder besonders gut, noch besonders schlecht. Null Torschüsse und zwei Torschussvorlagen, eine Passquote von 90,1 Prozent und 63,6 Prozent gewonnener Zweikämpfe. Damit lag er bei der Passquote in etwa bei seinem Saisondurchschnitt, bei den Zweikämpfen sogar leicht darüber.

Gegen Hoffenheim (1:1) und Freiburg (1:0) verzeichnete er jedoch noch je fünf Torschussvorlagen. Zehn Sprints in Mainz waren für Kimmich dagegen unterdurchschnittlich, ebenso seine 9,56 gelaufenen Kilometer, die auf 90 Minuten hochgerechnet 11,63 gewesen wären. Einen Wert, den er in dieser Saison nur viermal unterbot.

Jenseits der Statistiken war die Maßnahme eine knallharte und eindeutige Botschaft. In einer Phase, in der die Mannschaft dringend Führung auf dem Platz benötigt hätte, nahm Tuchel einen vom Platz, der qua eigenem Anspruch und dem von außen genau dafür sorgen soll. Es wird spannend sein, hier die weitere Entwicklung abzuwarten. Ähnlich bei Müller, wobei ein Offensivspieler mit einem schwächeren Tag wesentlich öfter ausgewechselt wird als die vermeintliche Schaltzentrale des eigenen Spiels.