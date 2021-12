Keine Geschenke mehr? FIFA 22 Weekend League mit neuen Rewards

EA SPORTS rudert zurück: Die Belohnungsstruktur der FUT Champions Finals - alias Weekend League - ist in FIFA 22 angepasst worden, die Spitze wird dünner.

Groß war der Aufruhr im Vorfeld der FIFA-22-Saison, der Entwickler hatte in langen Erklärungen und Ankündigungen dargelegt, wie er das kompetitive System in Ultimate Team (FUT) anzupassen gedenkt. Die Weekend League ist in FUT Champions Finals umgewandelt worden, aus 30 Wochenendpartien wurden 20. Darüber hinaus wurde vor allem die Belohnungsstruktur verändert.

War die FUT-Champions-Spitze in der Vergangenheit stets in den Top 200 oder Top 100 zusammengefasst worden und zumeist auf 30:0-Resultate gekommen, verlor sie in FIFA 22 an Relevanz: Der höchste Rang war schon nach 16 Siegen erreicht, weswegen die besten Spieler ihre weiteren Partien oft "verschenkten", also freiwillig an den Gegner abgaben.

16 Siege reichen nur noch für Rang drei

Diese Geschenke sind ausgerechnet kurz vor Weihnachten gestrichen: Die neue Belohnungsstruktur in den FUT Champions Finals sieht das Erreichen des ersten Rangs erst ab 19 Siegen vor. Für Rang zwei müssen 18 Erfolge eingefahren werden, 16 Siege genügen nur noch zum dritten Rang. Folglich wird die FIFA-Elite vermehrten Anreiz erhalten, bis zum letzten Spiel abzuliefern. Schwächere Spieler werden ihre Leistung für bessere Rewards eher steigern müssen.

Wer allerdings die 19 Siege holt, wird mit neuen Belohnungen ausgestattet: Drei Picks aus fünf Optionen, 100.000 Münzen, 1.250 Qualifikationspunkte, drei TOTW-Packs, zwei Ultimative Packs und ein Seltenes-Spieler-Pack werden für Rang eins abgeräumt. Besonders die Reduzierung der Punkte für das Qualifikationsturnier sorgte für Verdruss, da viele Fans befürchten, künftig unter der Woche noch mehr Division Rivals spielen zu müssen.

Andererseits freut sich ein signifikanter Teil der FUT-Community über die größere Diversifizierung der Rewards, da die Leistungen nun kleinteiliger bewertet und belohnt werden. Angesichts der Anforderung von 16 Siegen aus 20 Spielen war die Spitze zuvor relativ breit, dank der Erhöhung des Anspruchs auf 19 Erfolge wird die Spreu vom Weizen getrennt.

