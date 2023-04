Keine Frist für Glasner - Krösche macht's "total Spaß"

Wie lange bleibt Oliver Glasner noch Trainer von Eintracht Frankfurt? Sportvorstand Markus Krösche sieht die Lage gelassen - und geht auch von Axel Hellmanns Verbleib aus.

Markus Krösche schließt nicht aus, mit Oliver Glasner in die neue Saison zu gehen, selbst wenn der Trainer seinen im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag bei Eintracht Frankfurt nicht verlängert. "Ja, warum denn nicht?", fragte der Sportvorstand der SGE am Samstagabend im "Aktuellen Sportstudio". "Warum sollten wir das nicht machen?"

Glasner liegt ein Angebot zur Vertragsverlängerung vor, hat es aber bislang nicht angenommen. Krösche betont jedoch, dass es keine Frist für den Österreicher gibt. "Wir haben keinen Stress. Es ist für mich gar kein Problem, ins letzte Jahr zu gehen, aber das ist ja nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, langfristig mit ihm zusammenzuarbeiten."

Dass Glasner während des anhaltenden sportlichen Tiefs zuletzt mehrfach mit süffisanten Äußerungen auf seinen Pressekonferenzen auffiel und auch schon mit einem vorzeitigen Abschied im Sommer in Verbindung gebracht wurde, beunruhigt Krösche offenbar nicht. "Wir sind in ständigem Austausch, es macht total Spaß, zusammenzuarbeiten, wir haben keinen Stress", lächelte er.

Glasner fühle sich "sehr wohl in Frankfurt. Ich glaube auch, dass die Zusammenarbeit in den letzten 18, 19 Monaten sehr erfolgreich war. Schauen wir mal, wie sich das in den nächsten Wochen entwickeln", so Krösche, der auch die anderen Baustellen, die sich bei der Eintracht aufgetan haben, herunterspielte.

Holzer vs. Hellmann? "Natürlich sind wir ein Team"

Der weiterhin nicht gelöste Konflikt zwischen Aufsichtsratschef Philip Holzer und Vorstandssprecher Axel Hellmann habe "eigentlich gar keinen Einfluss auf den Sport", betonte Krösche. Außerdem glaube er "gar nicht, dass es so wirklich kracht. Natürlich sind wir ein Team. Wir arbeiten bei Eintracht Frankfurt alle gut zusammen, die Gremien und der Vorstand auch."

Und dass weiterhin im Raum steht, Hellmann, derzeit interimsmäßiger Geschäftsführer der DFL, könnte im Sommer ganz zum Ligaverband wechseln? Krösche: "Axel Hellmann ist ein Eintrachtler durch und durch, der jahrelang im Vorstand tätig ist, und ich bin überzeugt, dass er bei uns bleibt."