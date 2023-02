Keine Fraktur - doch Dresden muss wochenlang auf Will verzichten

Dynamo Dresden weist eine aufsteigende Formkurve auf und darf wieder verstärkt mit dem Aufstieg liebäugeln. Paul Will kann beim Aufschwung vorerst nicht mit anpacken.

Steht vor einer längeren Zwangspause: Paul Will. IMAGO/Dennis Hetzschold

Will erlitt beim 3:2-Sieg der SGD am Samstag beim SC Verl eine Sprunggelenksverletzung, die ihn zu einer wochenlangen Pause zwingt. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Sonntagnachmittag im Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden.

Der 23-Jährige war beim Spiel in Paderborn in der 75. Minute bei einer Abwehraktion umgeknickt, musste minutenlang behandelt, ausgewechselt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Rückkehr noch am Abend

Der anfängliche Verdacht auf einen Knochenbruch bestätigte sich beim früheren Bayern-II-Spieler glücklicherweise nicht, sodass er bereits am Abend zusammen mit Dynamos medizinischem Team die Heimreise nach Dresden antreten konnte.

Will hat in der laufenden Saison 20 Drittliga-Spiele für Dynamo bestritten (ein Tor, kicker-Notenschnitt 3,24). Die kommenden Partien ab der Heim-Begegnung gegen Viktoria Köln am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) wird er verpassen.