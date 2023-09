Keine Fouls vor dem 1:1 und 2:2? Referee Schlager erklärt beide Streitpunkte

Das Topspiel zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen hatte vieles geboten: tolle Aktionen, vier Tore, Chancen und diskutable Szenen. Schiedsrichter Daniel Schlager bezog im Anschluss Stellung dazu.

Gleich zweimal war der FC Bayern als Tabellenzweiter beim Heimspiel gegen Spitzenreiter Leverkusen an diesem Freitagabend zum Auftakt des 4. Bundesliga-Spieltags in Führung gegangen: Harry Kane hatte sträflich freistehend in der 7. Spielminute zum 1:0 eingenickt, Leon Goretzka spät den vermeintlichen 2:1-Siegtreffer nach Querpass von Mathys Tel verbucht (86.).

Doch: Das reichte nicht zum eingeplanten Dreier und dem Sprung an die Spitze. Schließlich war die Werkself jeweils zurückgekommen - durch einen traumhaften Freistoßtreffer von Alejandro Grimaldo (24.) und einem von Exequiel Palacios verwandelten Elfmeter (90.+4).

In der Entstehung dieser beiden entscheidenden Standards sollen aber laut Thomas Müller ("Foul von mir oder Foul von ihm? In England wäre der nicht gepfiffen worden") und FCB-Trainer Thomas Tuchel ("Es ist supersoft"), die sich im Nachgang bei ihren DAZN-Interviews etwas aufregten, Fehlentscheidungen vorgelegen haben. Fehlentscheidungen von Daniel Schlager.

Das Vergehen vor dem Strafraum und das Vergehen im Strafraum

Der Schiedsrichter dieses Topspiels stellte sich dann auch später selbst und gab detaillierte Auskunft über den Sachverhalt bei beiden Szenen - angefangen mit Szene eins, als Bayern-Profi Müller vor dem gegnerischen Strafraum mit dem hohen Bein den Ball klären wollte, stattdessen aber zu spät kam und den eher am Ball befindlichen Grimaldo von unten am Absatz traf.

"Für mich spielt der Leverkusener Spieler den Ball - und der Spieler des FC Bayern versucht nach dem Ball zu treten, tritt dann aber nur dem Leverkusener Spieler von unten gegen den Fuß", führte Schlager aus. "Deshalb ist das für mich ein Foulspiel." Das entsprach auch den Tatsachen, Müller hatte den Bayer-Akteur in der Tat getroffen und die anvisierte Kugel nicht berührt. Deswegen war der Pfiff in diesem Fall auch okay gewesen.

Ein klein wenig schwieriger einzuschätzen war da in der Tat der vieldiskutierte Moment vor dem späten Ausgleichstor der Werkself, als Jonas Hofmann bei einem Zweikampf im gegnerischen Sechzehner seinen Körper und vor allem sein rechtes Bein vor Gegenspieler Alphonso Davies geschoben und dieser dann einen Treffer an der Wade vollbracht hatte.

"Zunächst mal", räumte Referee Schlager bei seiner Analyse offen ein: "Auf dem Feld hab ich es nicht wahrgenommen. Deswegen hab ich da auch sofort angezeigt: für mich weiterspielen. Dann kam die Info vom Video-Assistenten (Matthias Jöllenbeck; Anm. d. Red.), dass da ein ganz klarer Treffer am Fuß, an der Wade stattfindet. Daraufhin bin ich raus, um mir die Szene noch einmal selbst anzusehen - und dann wurde mir relativ schnell klar, dass sich die Beschreibung des Video-Assistenten mit den Bildern deckt." Und zwar so eindeutig, dass ihm nichts anderes übriggeblieben sei, als sich sofort umzudrehen, zu pfeifen und zu diesem späten Spielzeitpunkt auf den Punkt zu zeigen. "Es ist ein Zu-Fall-Bringen vonseiten des Spielers Davies und das Hinfallen des Spielers Hofmann passt für mich auch zum Treffer an der Wade".

Sein Schlusswort: "Fuß, Wade - da ist ein Treffer von Davies. Der Spieler Hofmann knickt weg. Deswegen dann auch Strafstoß."

Es ist keine Situation für den VAR Thomas Tuchel

Was allerdings Raum für Diskussionen bot bezüglich des Elfmeters: War das Vergehen klar und groß genug, um von der ersten Entscheidung (kein Elfmeter) nach Sicht der Bilder abzurücken und das Gegenteil (für Elfmeter) zu entscheiden? Sicherlich diskutabel - und etwas, das Bayern-Coach Tuchel am meisten aufregte: "Er hat ihn nicht gepfiffen, das wollen wir nicht vergessen. Es muss bei der Entscheidung bleiben, wenn du vorher harte Tacklings zulässt. Es ist keine glasklare Fehlentscheidung, es ist keine Situation für den VAR."