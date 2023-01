Keine Formel-1-Rennen mehr bei RTL

RTL wird in Zukunft keine weiteren Rennen der Formel 1 übertragen. Ob die im März beginnende Saison überhaupt im Free-TV laufen wird, ist bislang noch unklar.

Solche Bilder wird es in Zukunft nicht mehr bei RTL zu sehen geben. IMAGO/Action Plus

RTL will keinen neuen Vertrag mit Sky abschließen und wird ab der kommenden Saison keine Rennen der Formel 1 übertragen. Einen entsprechenden Bericht der "Bild" bestätigte der Sender am späten Dienstagnachmittag. Der Pay-TV Sender Sky hat die TV-Rechte der wichtigsten Motorsportserie für den deutschen Markt erworben.



In den vergangenen beiden Jahren hatte Sky jeweils Sub-Lizenzen für vier Große Preise an den Kölner Free-TV-Sender verkauft. Einen neuen Partner für die im März beginnende Saison gibt es nach Sky-Angaben noch nicht.

RTL war viele Jahre der führende Formel-1-Sender in Deutschland und durfte zuletzt 2020 alle Rennen im frei empfangbaren Fernsehen zeigen. Seitdem kann nur Sky alle Großen Preise übertragen.



Mit den erworbenen vier Rennen hatte RTL 2022 im Vergleich zum Vorjahr erneut sinkende Quoten verzeichnet. Gerade einmal 2,66 Millionen Menschen im Durchschnitt haben Mitte November das letzte Formel-1-Rennen beim Kölner Privatsender gesehen.