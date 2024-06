Keine Flickschusterei: VfL und Osnabrück bekennen sich zum Standort Bremer Brücke

Neben der sportlichen Situation beim Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück stand insbesondere das baufällige Stadion der Lila-Weißen zuletzt im Fokus. Die zuständige Projektgruppe wird nun aufs Tempo drücken, damit möglichst schnell Klarheit herrscht, wie es an der Bremer Brücke weitergeht.

Zwischenzeitlich war vor Wochen sogar die Nutzung des Stadions untersagt worden. Der VfL Osnabrück musste für ein Heimspiel ans Hamburger Millerntor ausweichen und fing sich dort ein "Nullvier" gegen Schalke 04. Ad-hoc-Maßnahmen beseitigten gravierende Mängel im Stadion an der Bremer Brücke, doch eigentlich geht es ja grundsätzlich um den Fußball-Standort des VfL.

Und damit kommt eine Projektgruppe ins Spiel, die sich seit September 2023 um eine Zukunftsplanung für die Spielstätte kümmert. Eigentlich sollten bis Ende 2025 die Ergebnisse vorliegen. Der akute Handlungsbedarf hat nun dafür gesorgt, dass bereits in diesem Herbst ein Papier vorliegen wird, auf dessen Grundlage die Stadt Osnabrück dann Beschlüsse fassen soll.

Schallschutz im Fokus

Eine erste Erkenntnis liegt schon jetzt vor: Es wird in der aktuellen Sommerpause keine Flickschusterei am Stadion geben. Diese wäre "weder finanziell noch nachhaltig", wie Dr. Michael Welling, kaufmännischer Geschäftsführer beim VfL, mitteilte.

Darüber hinaus lässt der VfL am Donnerstag auf seiner Website wissen, "dass ein Umbau der Bremer Brücke im Rahmen des bestehenden Bebauungsplans realisiert werden kann".

Ein Kernthema in der niedersächsischen Universitätsstadt bzw. rund um die Bremer Brücke ist seit langer Zeit der Immissionsschutz. "Stadt und Verein streben an, die Planungen auf eine Schalloptimierung zum Schutz der Nachbarschaft auszurichten, wobei erste Ergebnisse zeigen, dass sich durch eine Sanierung die aktuelle Lärmemissions-Situation deutlich verbessern lässt", heißt es aktuell.

Weiterhin rund 50 Prozent Stehplätze

Herauskommen soll insgesamt bei all den Planungen bis Jahresende ein Vorhaben, das zukunftssicher und genehmigungsfähig ist, "den bauordnungsrechtlichen, lizenzrechtlichen und wirtschaftlichen Kriterien Rechnung trägt". Auch juristisch soll alles wasserdicht sein.

Welling wird in der VfL-Mitteilung vom Donnerstag auch konkreter, was Umbaumaßnahmen und Kapazität betrifft. "Die Gutachten bestärken uns darin, dass ein Umbau der drei alten Tribünen im bestehenden Bebauungsplan möglich ist", so der Funktionär. Herauskommen soll am Ende ein "zeitgemäßes und zukunftsfähiges" Stadion mit einem Fassungsvermögen von 16.000 Zuschauern.

Wichtiges Merkmal dabei: Das Stadion soll zwar eine Erhöhung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit mit sich bringen, aber auch weiterhin einen hohen Stehplatzanteil von rund 50 Prozent der Gesamtkapazität haben.

Insgesamt, so Welling, gebe es somit zum Stadionthema in Osnabrück frische Nachrichten, "die unsere Fans und auch alle Verantwortlichen außerordentlich" freuen würden. Bis Ende August sei nun mit weiteren Ergebnisse zu rechnen, sagte der 52-Jährige - bei weiterhin vielschichtigen, aber "nach heutigem Kenntnisstand" lösbaren Aufgaben.