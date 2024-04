Keine Fechterinnen und Fechter aus Russland bei Olympia

Fechterinnen und Fechter aus Russland und Belarus werden nicht an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen.

Aus Russland und Belarus werden 2024 in Paris keine Olympioniken im Fechten an den Start gehen. IMAGO/Xinhua

Die Fecht-Anmeldefrist für das europäische Qualifikationsturnier von Freitag bis Sonntag in Luxemburg ist abgelaufen - und Sportlerinnen und Sportler aus den beiden Ländern Russland und Belarus, die als neutrale Einzelathletinnen und Athleten startberechtigt gewesen wären, sind nicht angemeldet.

"Der Grund für ihre Abwesenheit ist unbekannt", sagte EFC-Präsident Giorgio Scarso, "es gab keine offizielle Erklärung dazu." Russische Fecht-Offizielle hatten allerdings einen Startverzicht angekündigt, das Team werde nicht in "gute oder schlechte Russen" aufgeteilt.

Bereits vor rund anderthalb Wochen hatte die staatliche Nachrichtenagentur Tass den Chef des russischen Fechtverbandes, Ilgar Mamedow, mit folgenden Worten zitiert: "Kein einziger russischer Fechter wird zu Olympia fahren. (...) Was Olympia betrifft, so haben wir unsere grundsätzliche Position dargelegt: Wir werden die Mannschaft nicht aufteilen in diejenigen, die dem Westen gefallen, und diejenigen, die deren Meinung nach 'falsche Russen' sind."

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) ermöglicht Sportlerinnen und Sportlern aus Russland und Belarus unter Auflagen den Start als neutrale Athleten, sofern sie nicht dem Militär oder anderen staatlichen Stellen angehören oder öffentlich den Angriffskrieg auf die Ukraine unterstützen. Mannschaften sind nicht zugelassen.