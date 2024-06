Keine Experimente: Nagelsmann bleibt seinem neuen Kurs treu

Die Nationalmannschaft bestreitet gegen die Schweiz ihr drittes EM-Gruppenspiel mit der gleichen Startelf. Aus gutem Grund. Ein Kommentar von kicker-Chefreporter Oliver Hartmann.

Um seine Aufstellung hatte Julian Nagelsmann auch vor dem dritten EM-Auftritt kein Geheimnis gemacht. Bereits bei der Pressekonferenz am Samstag hatte der Bundestrainer in Frankfurt angekündigt, trotz der bereits gesicherten Qualifikation fürs Achtelfinale in diesem Endspiel um den Gruppensieg auf personelle Experimente verzichten zu wollen. Es hätte auf den ersten Blick durchaus Gründe gegeben, die für Veränderungen sprechen, zum Beispiel die drohenden Gelbsperren für die Defensivkräfte Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Maximilian Mittelstädt und Robert Andrich. Oder auch die Überlegung, Kräfte zu schonen für die K.-o.-Runde.

Doch die Argumente, die Nagelsmann für seine Entscheidung anführt, sind so einleuchtend wie naheliegend. Die Mannschaft um Rückkehrer Toni Kroos, die sich erst im März gefunden hatte, soll im Rhythmus bleiben und jede Gelegenheit nutzen, sich weiter einzuspielen und an Stabilität zu gewinnen. Das ist auch richtig vor dem Hintergrund, dass nach dem Gruppenfinale bei fünf wettkampffreien Tagen reichlich Zeit für eine Regeneration bleibt.

Keine Entscheidung gegen die Herausforderer

Mit seinem Festhalten an Bewährtem bleibt Nagelsmann, der in der Vergangenheit immer wieder - zum Beispiel bei den November-Testspielpleiten gegen Österreich und die Türkei - durch riskante Experimentierfreudigkeit auffiel, seinem vor gut drei Monaten eingeschlagenen pragmatischen Kurs treu. Und er bleibt gegenüber den eigenen Reihen, die er in den inzwischen berühmten Rollengesprächen in Platzhirsche und Herausforderer aufgeteilt hat, berechenbar. Die vermeintlich ersten Alternativen auf der Bank wie Pascal Groß, Nico Schlotterbeck, Leroy Sané und Niclas Füllkrug werden es nicht als Misstrauensvotum werten, dass sie zunächst erneut von der Bank aus starten.

Zumindest einige der Reservisten werden, wenn es der EM-Gastgeber in diesem Turnier weit bringen will, sehr wahrscheinlich noch ihren Startelfeinsatz bekommen. Sie müssen dann liefern, wenn tatsächlich Not am Mann ist und sie von Nagelsmann wirklich gebraucht werden.