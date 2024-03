Keine Erfahrung im Frauenfußball? Kein Problem

Christian Wück wird im Sommer nach Olympia Nachfolger von Bundestrainer Horst Hrubesch. Erfahrung im Frauenfußball hat Wück nicht - gut, dass das kein Ausschlusskriterium war. Ein Kommentar von kicker-Redakteur Gunnar Meggers.

Nia Künzer, die neue DFB-Direktorin für Frauenfußball, hat mit Ex-Profi Wück eine interne und vor allem passende Lösung gefunden. Klar war schon vorher: Der Kandidatenkreis ist klein - und die Wahl auf einen Trainer aus dem eigenen Haus daher nicht unwahrscheinlich.

Wück ist der Trainer beim DFB, der in den vergangenen Jahren die größten Erfolge feiern konnte: Im Juni 2023 gewann er die U-17-Europameisterschaft in Ungarn, im Dezember in Indonesien die Weltmeisterschaft. Wück steht für Erfolg beim DFB. Ein Attribut, das in der jüngsten Vergangenheit nur den wenigsten Trainern zugesprochen werden konnte.

Erfahrung im Frauenfußball hat der 50-Jährige im Laufe seiner Trainer-Karriere noch nicht sammeln können. Ein Ausschlusskriterium war das offensichtlich nicht. Und das ist gut so! Schon Horst Hrubesch hatte 2018 - als er zum ersten Mal als Interimscoach bei der Frauen-Nationalmannschaft eingesprungen war - aufgezeigt, dass der Fußball der Frauen grundsätzlich nicht anders funktioniert als der Fußball der Männer.

Es war herauszulesen, dass die Spielerinnen einen männlichen Trainer wollten

Hrubesch hat seinen Spielerinnen von Beginn an Vertrauen gegeben, immer an sie und ihre Fähigkeiten geglaubt ("Bei unserer Qualität macht es keinen Sinn, Spiele zu verlieren") - und damit (auch diesmal wieder) Erfolg gehabt. Hinzu kommt, dass zwischen den Zeilen immer herauszulesen war, dass die Spielerinnen nach Silvia Neid, Steffi Jones und Martina Voss-Tecklenburg lieber einen Mann an der Spitze des DFB-Trainerteams sehen würden. Hrubesch hatte gute Vorarbeit geleistet.

Wück ist 22 Jahre jünger als sein Vorgänger und wird seine individuelle Sicht und Herangehensweise mitbringen. Aber egal, wie die deutsche Elf bei den Olympischen Spielen in Paris im Sommer abschneiden wird: Der neue Bundestrainer wird ein intaktes Gebilde vorfinden. Eines, das sich aber in Teilen verändern wird. Korsettstangen des Kaders wie Alexandra Popp oder Marina Hegering haben schon ein hohes Fußball-Alter erreicht.

Genügend Erfahrung mit dem fußballerischen Nachwuchs hat Wück in seiner Trainerkarriere ja schon gesammelt, insofern dürfte die Integration von Talenten in den DFB-Kader kein Problem darstellen.

Viel Zeit wird Wück nicht haben, um sich in seinem neuen Amt zurechtzufinden, denn schon im Sommer 2025 steht für ihn das erste Großereignis im Kalender: die Europameisterschaft in der Schweiz. Und ein Titel täte dem Rekord-Europameister durchaus mal wieder gut.