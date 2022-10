"Keine Eintagsfliege": Elversberg hofft auf nächsten Pokalcoup

Drittliga-Spitzenreiter gegen Bundesliga-Schlusslicht: Die Begegnung Bochum gegen Elversberg ist sicherlich eine der spannendsten dieser zweiten Pokalrunde. Der Ausgang scheint völlig offen.

Die Elf von Trainer Horst Steffen hat sich einen Namen als Pokalschreck gemacht. Vor zwei Jahren etwa feierte der Underdog in der ersten Runde einen 4:2-Sieg gegen St. Pauli; im vergangenen Jahr scheiterte man erst im Elfmeterschießen an Mainz. Und in dieser Saison bezwang Elversberg Ende Juli Bundesligist Bayer 04 Leverkusen sensationell mit 4:3.

"Ich hatte den Eindruck, dass Bayer 04 uns in der ersten Runde etwas unterschätzt hatte. Mittlerweile haben die Leute aber verstanden, dass unsere Leistung keine Eintagsfliege war und wir auch konstant in der Liga unsere Qualität auf den Platz bringen", sagte Thore Jacobsen im DFB-Interview.

In der 3. Liga begeistert die SVE mit einem attraktiven Offensivfußball und führt als Aufsteiger das Tableau an. Inmitten des Drittliga-Alltags steht nun nochmal ein besonderes Spiel an, zur zweiten Pokalrunde kommt mit dem VfL Bochum am Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) erneut ein Bundesligist ins Saarland.

"Es ist definitiv ein Highlight für uns", sagte SVE-Flügelspieler Manuel Feil, der die Rollen klar verteilt sieht: "Auch wenn Bochum nicht so gut in die Saison gestartet ist, ist es trotzdem eine Mannschaft mit enorm viel Qualität. Wir wissen, dass wir der klare Underdog sind." Gleichzeitig könne man aber aus der Liga Selbstvertrauen mitnehmen. "Wir wollen das Spiel angehen wie jedes andere, den Zuschauern etwas bieten und einfach Spaß haben."

Steffen hofft auf ein "Stadionfest für alle"

"Ich denke, die Zuschauer dürfen sich auf einen offenen Schlagabtausch freuen", meinte Jacobsen, der, wenn er es sich aussuchen dürfte, den Aufstieg in die 2. Bundesliga einem Weiterkommen im DFB-Pokal vorziehen würde. "Dennoch würde ich mich gegen ein Erreichen des Achtelfinales im DFB-Pokal auch nicht wehren", lachte der Mittelfeldspieler.

Dafür muss im Heimspiel gegen den VfL an der Kaiserlinde alles passen. "Bochum hat viel Dynamik und Körperlichkeit", unterstrich Horst Steffen: "Es wird eine große Herausforderung für uns, dagegenzuhalten, unsere Nadelstiche zu setzen und unsere Spielfreude auf den Platz zu bringen. Wir brauchen Genauigkeit, wir brauchen unsere Intensität, dazu auch das Quäntchen Glück." Und den Rückhalt der SVE-Fans. "Ich hoffe, dass auch unsere Fans - egal, wie das Spiel läuft - uns 90 Minuten lang feiern", sagte Steffen: "Es wäre schön, wenn es für uns alle wieder ein Stadionfest wird."