"Keine Einstellungsprobleme": Hannover 96 will im Pokal die Wende einleiten

Nach zuletzt drei Niederlagen aus vier Spielen in der Liga will sich Hannover 96 im DFB-Pokal neues Selbstvertrauen holen. Dafür gilt es am Mittwochabend, Fortuna Düsseldorf zu schlagen.

Auch in Regensburg konnten die Hannoveraner ihren Abwärtstrend am Wochenende nicht stoppen. Das 1:3 war bereits die dritte Niederlage in den vergangenen vier Spielen, aus denen nur ein Zähler raussprang. "Ich werfe den Jungs keine Einstellungsprobleme vor. Es geht aber auch um Durchsetzungsvermögen und Zielstrebigkeit", erklärte Trainer Jan Zimmermann am Donnerstag und forderte, "mental stärker" zu sein, und "dass wir uns nicht durch kleine Fehler aus dem Spiel nehmen lassen. Es war nicht das erste Mal, dass wir nach einem Tor schnell das zweite bekommen."

Bevor man in weniger als zwei Wochen (6. November) in der 2. Liga auf Düsseldorf trifft, geht es bereits am Mittwochabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) im Pokal gegen die Fortuna. Die entsprechende Gegneranalyse ist also längst vorbereitet. "Wir sehen, dass Düsseldorf eher über das Umschaltspiel kommt, mit schnellen Außen und einem abgeklärten Stürmer, der die Bälle festmacht. Wir brauchen einen klaren Plan, damit sie nicht in die Konter kommen", sagte Zimmermann.

Weiterkommen essenziell - für die Moral und die leeren Kassen

Das Erreichen des Achtelfinales wäre nicht nur für die Moral wichtig, auch für die leeren Vereinskassen. Eklatante Abwehrfehler und eine Zweikampfschwäche wie am Sonntag darf sich das Team dann aber nicht erlauben. "Natürlich ist es ein anderer Wettbewerb, wir haben die Chance, uns Selbstvertrauen zu holen und im Pokal zu überwintern. Für die Mannschaft, die Fans und den Verein ist es ein wichtiges Spiel", bekräftigte Zimmermann.