"Keine Einigung mit dem Vorstand": Schäfer verlässt Hannover zum Saisonende

Hannover 96 und Robert Schäfer haben sich darauf verständigt, den bestehenden Geschäftsführervertrag zum 30. Juni 2022 aufzulösen.

Hannover erlebt derzeit bewegende Tage. Das 3:0 im Pokal-Achtelfinale gegen Gladbach war in dieser Form nicht zu erwarten. In die allgemeine Euphorie mischte sich am Tag nach der kleinen Pokalsensation die Nachricht, dass sich Schäfer zum Saisonende verabschieden wird.

Offenbar gab es über die weiteren Tätigkeiten Schäfers, der zum 1. Juli 2021 bei den Niedersachsen in die Geschäftsführung eingestiegen war, unterschiedliche Vorstellungen. "Ziel war es, Robert Schäfer als Geschäftsführer der Hannover 96 GmbH & Co. KGaA zu berufen. Eine Einigung mit dem Vorstand Hannover 96 e.V. konnte nicht erreicht werden", begründete Vereinsboss Martin Kind die Trennung.

Entwickler von neuen Strukturen

Im Mai 2021 hatte Kind Schäfer noch als perspektivischen "Neuzugang" vorgestellt, der in Pandemiezeiten die 96er stabilisieren sollte. Angesichts der Corona-Krise sollte Schäfer laut Kind "neue Ansätze, Ideen und Strukturen entwickeln, um zukünftig erfolgreich sein zu können". Nach einem Jahr werden sich die Wege des Zweitligisten und Schäfer trennen.

"Wir haben bis zum heutigen Zeitpunkt Projekte erfolgreich eingeleitet und umgesetzt. Trotz allem, eine Entscheidung für die Zukunft war notwendig", sagte Schäfer in einer Mitteilung des Vereins.

Damit geht für den 51-jährigen eine weitere Station im Profifußball vorerst zu Ende. Im November 2010 wurde er Geschäftsführer bei 1860 München, 2014 heuerte er als kaufmännischer Geschäftsführer bei Dynamo Dresden an. Von 2016 bis April 2019 war Schäfer Vorstandsvorsitzender bei Fortuna Düsseldorf. Zudem hatte Schäfer auch Ämter bei der DFL und beim DFB inne.