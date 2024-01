Keine Einigung: Mainz fordert von El Ghazi 523.464 Euro zurück

Nach nicht einmal 20 Minuten war der Termin vorbei: Mainz 05 und Anwar El Ghazi sehen sich am 19. Juni vor dem Arbeitsgericht wieder. Die kurze Güteverhandlung brachte einige interessante Details ans Tageslicht.

Anwar El Ghazi bei seiner offiziellen Verabschiedung in Eindhoven kurz vor Weihnachten 2023. ANP via Getty Images

Die Vorsitzende Richterin Bettina Chaudhry bezifferte das Monatsgehalt von El Ghazi auf 150.000 Euro brutto plus Sonderzahlungen. Der am 3. November fristlos gekündigte Vertrag läuft nur bei Klassenerhalt bis 30. Juni 2025 weiter, bei Abstieg endet er in diesem Sommer. Mainz 05 hat inzwischen Widerklage erhoben und fordert von El Ghazi 523.464 Euro zurück. Dieser Betrag resultiert im Wesentlichen aus einer Handgeldzahlung und einer Vertragsstrafe, die der Klub ausgesprochen hatte.

El Ghazis Anwalt Alexander Bergweiler (Trier) stützt die Kündigungsschutzklage "auf drei wesentliche Punkte". Nach seiner Ansicht sei strittig, ob der von dem Spieler geteilte Social-Media-Post ("From the river to the sea, Palestine will be free") tatsächlich Israel das Existenzrecht abspreche. Daher sei auch die Voraussetzung für eine Vertragsstrafe nicht gegeben. Die Handgeldzahlung sei "Teil des vereinbarten Bonussystems" und bei Unterschrift fällig gewesen. El Ghazi sei "grundsätzlich vergleichsbereit".

Für uns kommt keine gütliche Einigung in Betracht. Mainz-Anwalt Johan-Michel Menke

Klub-Anwalt Johan-Michel Menke (Hamburg) machte die Gegenrechnung auf. Mit der Widerklage fordere der Verein lediglich einen Teil des entstandenen Schades zurück. "Für uns kommt keine gütliche Einigung in Betracht", betont Menke, dem Bundesligaverein sei durch "gravierende Verstöße gegen Verhaltenspflichten" ein großer Imageschaden entstanden. El Ghazis Posts und die FSV-Reaktion hatten international für Schlagzeilen gesorgt.

El Ghazi "wird sicherlich nicht mehr für Mainz 05 spielen"

Die Äußerungen des Spielers seien laut Menke "mit dem Leitbild des Vereins unter keinen Umständen vereinbar". El Ghazi "wird sicherlich nicht mehr für Mainz 05 spielen". Der Niederländer mit marokkanischen Wurzeln war erst am 22. September als vereinsloser Spieler verpflichtet worden und bestritt bis zu seiner Suspendierung drei Bundesligaspiele für Mainz. Da er in dieser Saison auch einmal für die PSV Eindhoven in der Eredivisie auflief, kann er sich erst im Sommer einem neuen Verein anschließen.

Richterin Chaudhry wollte den Kammertermin zunächst für Anfang Mai ansetzen, verschob ihn dann auf Wunsch von Mainz 05 aber in den Juni. Der Klub will im Abstiegskampf "den Betriebsfrieden nicht gefährden", wie Anwalt Menke erklärt.