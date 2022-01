"Keine Eingewöhnungszeit": Kother vom KSC zum SV Waldhof

Kurz vor Ablauf der Transferperiode hat sich der SV Waldhof in der Offensive verstärkt und bei einem benachbarten Zweitligisten zugegriffen.

Der 21-jährige Dominik Kother wechselt auf Leihbasis vom Karlsruher SC bis zum Saisonende nach Mannheim. Die Quadratestädter bekommen einen flexiblen Offensivspieler, der die Erfahrung von 41 Spielen in der 2. Bundesliga mitbringt, in denen er fünf Tore und zwei Assists markierte. In der laufenden Saison waren es bislang elf Einsätze (ein Tor, eine Vorlage). Der gebürtige Bruchsaler ist ein KSC-Eigengewächs, das nun eine Etage tiefer mehr Spielpraxis bekommen soll.

Oliver Kreuzer, Geschäftsführer Sport beim KSC, erläuterte den Transfer: "Für einen Spieler in Dominiks Alter ist Spielpraxis unabdingbar, daher haben beide Seiten beschlossen, dass er sich über Einsätze das kommende halbe Jahr in Mannheim weiterentwickeln kann."

Hohes Tempo, gut im Eins-gegen-eins

Der SV Waldhof, aktuell ambitionierter Sechster der 3. Liga, sieht in Kother "eine weitere Alternative für unsere Außenbahnen". Die Leihgabe bringe "viel Geschwindigkeit und ein gutes Eins-gegen-eins-Verhalten mit". Aufgrund der Nähe zu seiner Heimat benötige der Spieler "keine Eingewöhnungszeit", so Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof.

Kother selbst sieht in Mannheim die richtige Adresse, weil dort "ein attraktiver Offensivfußball gespielt" werde, der gut zu seinen Fähigkeiten passe. Zeigen kann er sein Können womöglich schon im nächsten Punktspiel der Kurpfälzer am Samstag gegen Viktoria Berlin (14 Uhr, LIVE! bei kicker).