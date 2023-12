"Keine einfache Situation" - Andrichs Wechselbad zwischen DFB-Elf und Bayer

Unterschiedlicher könnten die Gefühlswelten für Robert Andrich in dieser Saison nicht sein. Nach einem Mittelfußbruch verspätet in die Vorbereitung eingestiegen, hat er bei Bayer seinen Stammplatz verloren, debütierte aber trotzdem in der Nationalmannschaft. Sein Wechsel zwischen Startelf in den Pokalwettbewerben und Leverkusener Ersatzbank in der Liga nagt an ihm.

Am Sonntagabend, wenn Bayer 04 als Tabellenführer Eintracht Frankfurt empfängt, muss Robert Andrich wohl wieder in seine ungewollt gewohnte Rolle in dieser Bundesligasaison schlüpfen. Auch wenn er am Donnerstag beim 5:1-Sieg in der Europa League gegen Molde FK Leverkusens Bester war, bei dem Trainer Xabi Alonso mal wieder die große Rotationsmaschine angeschmissen hatte.

So ist das Geschäft. Dir wird nichts geschenkt. Robert Andrich

"Aktuell muss ich mich noch mit den Europa-League- und DFB-Pokalspielen vergnügen, aber so ist das Geschäft. Dir wird nichts geschenkt", beschreibt der defensive Mittelfeldspieler seine Situation, die für ihn in der Liga eben nur einen Bankplatz vorsieht, weil Xabi Alonso dort fast immer seine Standard-Elf vertraut. Und in dieser gelten Granit Xhaka und Exequiel Palacios, die beide eine herausragende Saison spielen, als unantastbar.

Wenig Startelfeinsätze in der Liga

In der Bundesliga stand Andrich als Sechser nur einmal, am 4. Spieltag beim 2:2 in München in der Startelf, weil Palacios erst am Vortag von einer Länderspielreise zurückgekehrt war. Zudem durfte er am 12. Spieltag in Bremen ran - als "Libero" in der Dreierkette. Für den Leistungsträger der Vorsaison eine schwierige Konstellation.

Zumal er im November beim 0:2 in Wien gegen Österreich sein Nationalmannschaftsdebüt unter Julian Nagelsmann feiern durfte, der am Samstag im aktuellen Sportstudio die Bedeutung des Spielertyps, den Andrich verkörpert, hervorhob und der mit der Ankündigung, dass er Ilkay Gündogan künftig nicht mehr als Sechser, sondern offensiver sehe, Andrichs Chancen im DFB-Team sicher nicht verschlechterte.

Keine Zweifel in Leverkusen - anders als im DFB-Team

Doch um sich sein EM-Ticket zu sichern, wird der Führungsspieler mehr Einsatzzeit im Klub benötigen. In Leverkusen bestehen allerdings an den Akteuren auf seinen Idealpositionen, Sechser und zentraler Mann in der Dreierkette, anders als im DFB-Team keine Zweifel. Und so kann er Xabi Alonso dessen Entscheidungen nicht wirklich verübeln. "Ich glaube, dem Trainer kann man auch wenig nachsagen, wenn es so läuft, wie es bei uns läuft. Und wir haben auch wenig Verletzungen, wenig Sperren", sagt Andrich, der mit Blick aufs neue Jahr anfügt: "Das wird vielleicht auch noch dazu kommen."

Also muss er vorerst weiter beißen. Dadurch dass Bayer Anfang 2024 mit Odilon Kossounou und Edmond Tapsoba wohl zwei Innenverteidiger zum Afrika-Cup (13.1. bis 11.2.) abstellen muss, werden sich seine Einsatzchancen in der Liga sicher erhöhen. Ebenso, weil Xabi Alonso in der K.-o.-Phase der Europa League keine Komplett-Rotationen mehr vornehmen wird und dann auch Mal Xhaka oder Palacios in der Bundesliga schonen muss.

Leistung bringen: "mehr kann ich nicht machen"

Doch bis dahin wird es sich wohl mit der Rolle des Edel-Reservisten begnügen müssen. Mit dieser geht er gut um, auch was seine Startelfeinsätze in den Pokalwettbewerben betrifft. Um voll da zu sein, wenn er wieder regelmäßiger gebraucht wird. Andrich weiß: "Dementsprechend muss man dann halt einfach dann immer, wenn man die Gelegenheit bekommt - auch wenn es nicht viele sind - sie nutzen."

Auch dies ist kein einfaches Unterfangen. Besteht doch die Versuchung, mit einer Über-Leistung einen Stammplatz erzwingen zu wollen. "Deswegen versuche ich, in jedem Spiel meine Leistung zu bringen, nicht zu viel zu wollen, dass es dann vielleicht unseriös wird, sondern mein Spiel zu spielen, dass ich immer spiele. Mehr kann ich in dem Moment nicht machen", stellt er nüchtern fest.

Das macht uns auch stark, dass wir so viele Leute hinten dran haben, die darauf brennen zu spielen. Robert Andrich

Das gelingt ihm gut, wie seine Auftritte gegen Molde und in Bremen zeigten. Und da Andrich nicht der einzige Bayer-Profi ist, der mit den Hufen scharrt, auf eine Startelf-Chance in der Bundesliga wartet und Gas gibt, profitiert auch der Klub davon. "Das macht uns auch stark, dass wir so viele Leute hinten dran haben, die darauf brennen zu spielen", weiß Andrich, "die da sind, wenn der eine oder andere mal nicht so gut drauf ist oder gesperrt ist."

Leverkusens Ziel: "bis Weihnachten keine Niederlage"

Und genau mit dieser Haltung wird Leverkusens dritter Kapitän („Das spricht für mein Standing in der Mannschaft“) demnach am Sonntag gegen Frankfurt wieder seinen Platz auf der Ersatzbank einnehmen, um da zu sein, wenn er gebraucht wird. Auch wenn es wehtut.

"Das ist schon nicht einfach, allgemein als Spieler, zu spielen und sich so ein bisschen an den Rhythmus zu gewöhnen und dann wieder auf der Bank zu sitzen. Das ist nie schön. Damit muss man umgehen. Das ist auf jeden Fall keine einfache Situation", gibt er zu. Doch das wird an seiner vorbildlichen Haltung nichts ändern. Denn eins soll für Bayer und Andrich in jedem Fall beibehalten werde: die Serie von mittlerweile 23 Spielen, in denen die Werkself nach dem 5:1 mit einer besseren B-Elf gegen Molde inzwischen unbesiegt ist.

"Es war wichtig fürs Selbstvertrauen, dass wir den Rhythmus beibehalten", ordnet Andrich die aufrecht erhaltene Aura der Unbesiegbarkeit ein und hofft, dass "bis Weihnachten keine Niederlage mehr dazukommt." Danach möchte er persönlich bei Bayer wieder eine bedeutendere Rolle spielen, um auch bei Nagelsmann noch einen Schritt nach vorne zu machen. Damit die Wechselbäder endlich enden.