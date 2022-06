Keine Chance: Kölner Centurions gehen gegen Frankfurt Galaxy baden

9:04Köln vs. Frankfurt: Zwei große deutsche Städte haben sich an diesem Wochenende auf dem Football-Feld duelliert. Etwas zu holen gab es für den Gastgeber aus dem Rheinland an diesem 4. Spieltag der European League of Football (ELF) aber nicht - ganz im Gegenteil. Galaxy demontierte die Centurions um Quarterback Jan Weinreich mit 48:12.