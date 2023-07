Keine Chance für PSG: Rashford verlängert bei Manchester United

Manchester United kann auch in den kommenden Jahren auf Marcus Rashford bauen. Nach monatelangen Verhandlungen unterschrieb das Eigengewächs einen neuen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2028.

Rashfords bisheriger Vertrag wäre am Ende der kommenden Saison ausgelaufen, United hatte ihn im Dezember 2022 per Option um ein weiteres Jahr verlängert. Am frühen Dienstagabend machten die Red Devils die Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2028 nun endgültig offiziell.

Berichten zufolge steigt der 25-Jährige in Manchester zum absoluten Topverdiener auf. Demnach verdient er künftig 375.000 Pfund (knapp 440.000 Euro) die Woche. Aufs Jahr gerechnet ergibt das ein Salär von 19,5 Millionen Pfund (22,74 Millionen Euro). Das gleiche Gehalt hatte der bisherige Spitzenverdiener im Kader, Torhüter David de Gea, eingestrichen, der beim 20-maligen englischen Meister nach zwölf Jahren jedoch keinen neuen Vertrag erhielt.

"Meine Vorfreude auf die Zukunft unter diesem Trainer könnte nicht größer sein"

"Ich habe schon einige tolle Erfahrungen in diesem unglaublichen Verein gemacht, aber es gibt noch viel mehr zu erreichen", wird Rashford auf der Klub-Website zitiert, "ich bin fest entschlossen, in den kommenden Jahren weitere Trophäen zu gewinnen." Der Offensivmann werde alles tun, "um dem Team zu helfen und das Niveau zu erreichen, das möglich ist. Meine Vorfreude auf die Zukunft unter diesem Trainer könnte nicht größer sein."

Im monatelangen Vertragspoker hatte Rashford gute Karten besessen. Nachdem er seiner Form 2021/22 auch aufgrund einer hartnäckigen Schulterverletzung hinterhergelaufen war, blühte der Angreifer im ersten Jahr unter dem neuen Coach Erik ten Hag wieder auf. 30 Pflichtspieltore in 56 Spielen standen für Rashford am Ende der Saison zu Buche, in der er vereinsintern zum Spieler des Jahres gekürt wurde. In der Torschützenliste der Premier League landete er mit 17 Treffern auf Platz sechs.

PSG bekommt seinen Wunschspieler nicht

Paris St. Germain machte aus seinem Interesse an einer Verpflichtung des 53-maligen englischen Nationalspielers wiederholt keinen Hehl. "Jeder will ihn", sagte Präsident Nasser Al-Khelaifi während der Winter-WM in Katar und kündigte Gespräche für den Januar an. Solchen schob United durch das Ziehen der Option jedoch einen Riegel vor. Und nun wird Rashford auch künftig für den Klub auflaufen, dem er sich im Alter von sieben Jahren angeschlossen hatte und für den er als Profi in bisher 359 Pflichtspielen 123 Tore erzielte.