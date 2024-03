Keine Chance für Neapel-Rückspiel: De Jong und Pedri erhalten Diagnosen

Der FC Barcelona hat in Bilbao nicht nur zwei Punkte verloren, die Katalanen reisten auch mit zwei Sorgenkindern aus dem Baskenland zurück. Am Montag erhielten Frenkie de Jong und Pedri ihre jeweiligen Diagnosen.

Sie mussten am Sonntagabend noch vor der Pause verletzt ausgewechselt werden: Frenkie de Jong (li.) und Pedri. imago images

Vor dem La-Liga-Spiel gegen Barcelona waren Teile des Bilbao-Anhangs wegen ihrer Verfehlungen rund ums Copa-Heimspiel gegen Atletico (3:0 und Finaleinzug) vom Gegner scharf kritisiert worden. Am Sonntagabend aber bewies das Publikum im San Mames feines Gespür: Teils stehende Ovationen erhielten die bereits in der ersten Hälfte verletzungsbedingt ausgewechselten Gäste-Profis Frenkie de Jong und Pedri.

De Jong war im Mittelfeld böse umgeknickt und wirkte beim Abtransport vom Rasen bereits mächtig verzweifelt. Pedri fuhr es nach einem Pass in die Muskulatur. Der spanische Nationalspieler konnte den Rasen noch auf seinen eigenen Füßen verlassen, doch die Tränen in seinem Gesicht ließen bereits vermuten, dass es sich erneut um eine schlimmere Verletzung handeln könnte.

Xavi spricht von "traurigem Tag"

Am Montag veröffentlichte Barcelona die Diagnosen: Bei de Jong handelt es sich um eine schwere Verstauchung des Außenbandes im rechten Knöchel, bei Pedri ist einmal mehr die Muskulatur im rechten Oberschenkel beschädigt. Pedris Reaktion erklärt sich womöglich auch damit, dass das Mittelfeld-Juwel seit seinem strapaziösen Sommer 2021 mit EM und Olympia fortlaufend von Verletzungen heimgesucht wird. Es ist alleine die dritte Blessur in der Saison 2023/24.

Xavi sprach nach der Nullnummer in Bilbao von einem "traurigen Tag", weil sich gleich zwei "sehr wichtige Spieler" verletzt hätten. Das Spiel seiner Mannschaft sei sehr wohl von den Ausfällen beeinträchtigt gewesen. Barcelonas Cheftrainer prognostizierte bereits eine Zwangspause für "mehrere Spiele".

Die spanische Presse geht in beiden Fällen von einer mehrwöchigen Zwangspause aus, wobei es Pedri ein wenig schlimmer erwischt haben dürfte. Dass das Duo bereits im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am nächsten Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Napoli (Hinspiel 1:1) wieder mitwirken kann, gilt als ausgeschlossen. Auch das anschließende Liga-Duell mit Atletico Madrid (17. März) scheint unrealistisch.

Beide peilen wohl eine Rückkehr nach den Länderspielen Ende März an - de Jong dürfte die Verletzung also ein Aufeinandertreffen mit der deutschen Nationalmannschaft (26. März) kosten. Pedri soll spätestens im Endspurt der Saison auf den Rasen zurückkehren, auch um mit Blick auf die EM in Deutschland fit zu werden.