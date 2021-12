Keine Chance für die nächste Generation

Im Schatten der Engländer, von Paris' Starensemble und Nagelsmanns Bayern entwickelt sich Real Madrid gerade wieder zu einer europäischen Spitzenmannschaft. Auch wegen drei Herren, die weiterhin selbst alle in den Schatten stellen.

Casemiro, Modric und Kroos (v. li.) posieren mit einem der vielen Titel, die sie gemeinsam gewonnen haben. AFP via Getty Images

Noch im Sommer hätte man meinen können, die Königlichen hätten die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Dabei hatten sie im Halbfinale der Champions League gegen den FC Chelsea doch selbst erlebt, wie sich eine Mannschaft entwickeln kann, wenn man das einen akribischen Idealisten mit klarem taktischem Konzept machen lässt.

Nicht so Real Madrid, das Jahr eins nach Erfolgstrainer Zinedine Zidane eher rückläufig anzugehen schien. Carlo Ancelotti war im Sommer 2021 nicht nur wesentlich mehr Star-Dompteur als Taktikgenie, seine große Reise durch Turin, Mailand, London, Paris oder schon einmal Madrid hatte den 62-Jährigen inzwischen zum FC Everton geführt. Ins Mittelmaß.

Ist der Italiener wirklich der richtige Steuermann für die Rückkehr eines dort normalerweise verankerten Vereins in die internationale Spitze? In Madrid scheinen die Uhren irgendwie anders zu laufen - denn wahrscheinlich muss man diese Frage zur Stunde mit "Ja" beantworten.

Knifflige Spiele, die alle gewonnen werden

Zweieinhalb Monate nach der peinlichen Pleite gegen Champions-League-Neuling Sheriff Tiraspol befinden sich die Königlichen in absoluter Topform: Die vergangenen zehn Spiele wurden wettbewerbsübergreifend allesamt gewonnen. Und da waren - gegen knifflige Gegner wie Sevilla, Athletic, Real Sociedad, Inter und zuletzt Atletico - auch Siege dabei, denen man nachsagt, aus dem Meisterschaftskandidaten einen Meister zu machen.

Nicht immer wahnsinnig überzeugend oder gar glänzend, aber fast immer extrem abgezockt. La Liga wird in dieser Saison - 13 Punkte Vorsprung auf Atletico, 18 auf den FC Barcelona - nur über seinen Rekordmeister gehen, der auch seine Champions-League-Gruppe gewonnen hat. Und warum nicht noch mehr?

Unter "Don Carlo", und das war selbst unter Zidane eher selten der Fall, funktionieren alle Mannschaftsteile. Rückhalt Courtois hat mit seinen Glanzparaden schon so manchen Sieg gesichert; Benzema und Vinicius spielen und treffen vorne besser denn je; Neuzugang Alaba und "Aufsteiger" Militao bilden inzwischen eines der besten Innenverteidiger-Duos des Kontinents.

Die nächste Generation schaut in die Röhre

Und dass Simeones bissige Rojiblancos in einem ziemlich einseitigen Stadtduell erstaunlich oft ins Leere bissen, lag besonders an drei Herren, die mittlerweile so unvermeidlich erscheinen wie die Steuern und der Tod. Das ewige Mittelfeldtriumvirat Kroos, Casemiro und Modric, das der nächsten Generation wie Fede Valverde oder Eduardo Camavinga durch das Leistungsprinzip einfach keine Chance gibt.

Seit seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft und seiner Rückkehr nach langwieriger Verletzung diktiert (und trifft!) Kroos so einflussreich wie lange nicht - ob er spielt oder nicht ist manchmal ein Unterschied wie Tag und Nacht.

Und auf der anderen Seite des Unterbinders und Meisters des cleveren Fouls Casemiro, der die Leichtsinnsfehler scheinbar verlernt und wieder mehr offensiven Einfluss hat - wohl ein taktischer Kniff Ancelottis -, zaubert der inzwischen 36 Jahre alte Modric, der nicht nur in den Jungbrunnen gefallen sein, sondern ihn vor dem Atletico-Spiel vollständig ausgetrunken haben muss. Irgendwas ist da mit den Uhren in Madrid.