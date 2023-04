Keine Büffelherde in Sicht, doch die Zahlen stützen Kovac

Der VfL Wolfsburg hat mit 46 Treffern die sechstmeisten Tore der Liga geschossen - und trifft dennoch zu selten. In der Hinserie platzte der Knoten gegen den Gegner vom Samstag: VfL Bochum.

Da ging er. Der Mann, der eigentlich die Tore beim VfL Wolfsburg in dieser Saison schießen sollte. Lukas Nmecha schritt nach der Nullnummer gegen Bayer Leverkusen durch die Katakomben der Volkswagen-Arena, reden wollte er nicht über sich und sein Knie, das ihm und dem Klub in dieser Spielzeit einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht hat.

Nur 16-mal stand der Nationalstürmer in der Bundesliga auf dem Rasen, davon lediglich zehnmal in der Startelf. Nach dem Teilriss der Patellasehne im vergangenen November kam er nicht mehr wirklich auf die Beine, die Spielzeit ist für ihn längst beendet. Und der VfL stellt offensiv ohne den 24-Jährigen (vier Tore, zwei Vorlagen) aktuell nur ein laues Lüftchen dar. Eine "Büffelherde", wie sie Kovac in Frankfurt einst mit Sebastien Haller, Ante Rebic und Luka Jovic hatte, ist nicht wirklich in Sicht. Mit elf Treffern in elf Spielen ist die Wolfsburger "Abteilung Attacke" die zweitharmloseste der Rückrunde hinter der Kölner (acht Tore). Woran liegt’s?

Die Gründe für die Flaute nach dem Winter

Offensichtlich ist, dass Trainer Kovac im Sturmzentrum mit Nmecha der Anker-Spieler fehlt, der eingeplant war. Jonas Wind fühlt sich wohler in hängender Position und steckt darüber hinaus in einem extremen Formtief, Omar Marmoush ist kein ausgewiesener Knipser, auf den Flügeln ist mit Jakub Kaminski, Patrick Wimmer oder Kevin Paredes viel Talent, aber längst keine Konstanz unterwegs. Der erfolgreichste Wolfsburger Torjäger mit sechs Treffern heißt Yannick Gerhardt.

Kovac liefert Erklärungen für die Schwankungen dieser Saison ("Junge Mannschaft") und die aktuelle Harmlosigkeit vor dem gegnerischen Tor, zum dritten Mal gab es zwei Spiele hintereinander ohne eigenen Treffer. Es liege an Details, so der Coach, am "finalen Pass", der derzeit nicht komme. Kovac klingt ebenso wenig besorgt wie Geschäftsführer Marcel Schäfer. Der begründet seine Überzeugung so: "Weil ich an unsere Jungs glaube, an Entwicklungen glaube, sehe, dass wir uns viele Torchancen rausspielen. Von daher muss der Knoten platzen."

Zahl der Torschüsse identisch, Ausbeute stürzt ab

Die Zahlen geben Trainer und Manager durchaus Recht in ihren Ausführungen. Die Anzahl der Wolfsburger Torschüsse ist nahezu identisch geblieben zwischen Hin- (11,9 pro Partie) und Rückrunde (12,0) - die herausgespielten Chancen werden aber nicht mehr genutzt. Brauchte der VfL in der Hinserie nur 5,8 Torschüsse pro Treffer (zweitbester Wert der Liga hinter Frankfurt mit 5,7), sind es nun 12,0 - nur Schalke (12,3) und Köln (14,3) sind in dieser Kategorie schlechter. Und das, obwohl die Anzahl der erfolgreichen Pässe ins letzte Drittel pro Partie und der Ballberührungen im gegnerischen Strafraum sogar zugenommen haben im Vergleich zur Hinrunde.

Wir müssen nur mal in Führung gehen. Niko Kovac

Die übrigens ähnlich verlief wie die bisherige Rückserie, nach elf Hinrundenpartien hatte der VfL nur 13 Treffer erzielt, lediglich Bochum und Schalke hatten weniger (11). Der Knoten platzte mit dem Spiel gegen den Gegner vom Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), den VfL Bochum, den die Kovac-Elf mit 4:0 aus dem Stadion schoss. Es folgten sechs Spiele mit 22 Treffern. Gelingt am Wochenende wieder die Wende? "Wir müssen nur mal in Führung gehen", wünscht sich Kovac. Das gelang seinem Team in der Rückrunde erst dreimal.