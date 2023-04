Keine Beinschüsse: Einsatz-Garantie für Danilo Soares

Auch auf seine Heimstärke unter Thomas Letsch setzt der VfL Bochum im Kellerduell mit dem VfB Stuttgart. Mit einem Sieg am Ostersonntag könnte der Revierklub den Rivalen im Tabellenkeller deutlich distanzieren.

Zum Beispiel Union Berlin, Eintracht Frankfurt und zuletzt RB Leipzig hat der VfL an der Castroper Straße aufs Kreuz gelegt. Unter Thomas Letsch verließen die Bochumer nach sechs von acht Heimspielen den Rasen als Gewinner. Hält dieser Trend, dann hat der VfL am Sonntagabend satte neun Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart.

Der 1:0-Pokal-Erfolg am Mittwoch in Nürnberg dürfte dem Tabellenletzten ein wenig Schwung verleihen, überdies erhofft sich der VfB natürlich neue Impulse durch den nächsten Trainerwechsel. Der sorgt zumindest auf seiten der Bochumer für etwas mehr Unklarheit als sonst in der Bundesliga.

Natürlich nutzte Trainer Letsch das Pokalspiel als kleinen Anschauungsunterricht, "um erste Erkenntnisse zur Spielweise des neuen Trainers zu bekommen. Da fließen natürlich auch Dinge aus seiner Hoffenheimer Zeit ein. Dennoch", so der VfL-Coach mit Blick auf die Begegnung mit der Mannschaft von Sebastian Hoeneß, "sind einige Fragezeichen da, das ist ja klar."

Fragezeichen auf seiten der Bochumer gibt es dagegen kaum. Ganz gegen seine Gewohnheit gab Letsch frühzeitig sogar einem Rückkehrer eine Garantie für den Einsatz in der Startelf. Zuletzt beim 1:1 in Frankfurt hatte Danilo Soares wegen Gelbsperre gefehlt, Dominque Heintz vertrat ihn links in der Viererkette sehr ordentlich.

"Danilo ist und bleibt unsere erste Wahl auf der Linksverteidiger-Position"

"Dominique hat das sehr gut gemacht", lobte Letsch, "aber Danilo ist und bleibt unsere erste Wahl auf der Linksverteidiger-Position. Sofern er also fit ist, wird er dort auch von Beginn an auflaufen."

Das ist durchaus nachvollziehbar, denn der Brasilianer, neben Kevin Stöger der beste Fußballer im Kader, liefert durchweg auf hohem Niveau ab, erlaubt sich kaum mal eine Schwäche, ist äußerst zuverlässig und eben auch spielerisch so stark, dass er sich im Grunde aus allen Positionen dank seiner Ballsicherheit befreien kann.

Klarer, mit weniger Risiko, zudem unheimlich mannschaftsdienlich

Schon in der 2. Liga war Danilo Soares einer der Leistungsträger, zudem trieb ihm Thomas Reis seine mitunter riskante Spielweise aus. "In der Bundesliga keine Beinschüsse mehr, da rächt sich jeder Ballverlust sofort", hatte Reis seinem Schützling mit auf den Weg geben. Die Folge: Inzwischen spielt Danilo Soares klarer, mit weniger Risiko, zudem unheimlich mannschaftsdienlich.

Sein 50. Bundesligaspiel wird der Fein-Techniker am Sonntag also voraussichtlich in der Startelf erleben. Ein Jubiläum kündigt sich auch für den Außenverteidiger auf der anderen Seite an: Kostas Stafylidis steht vor seinem 100. Einsatz in der Bundesliga.