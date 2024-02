Keine Bandverletzung: Entwarnung bei Gazibegovic

Jusuf Gazibegovic wird dem SK Sturm Graz bereits in naher Zukunft wieder zur Verfügung stehen. Das Conference-League-Rückspiel bei Slovan Bratislava kommt für den 23-Jährigen jedoch zu früh.

Sturm-Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic wird das Conference-League-Rückspiel bei Slovan Bratislava (Donnerstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) verpassen, nachdem der 23-Jährige von Rapids Marco Grüll im Heimspiel am vergangenen Wochenende (1:1) unabsichtlich am linken Knöchel getroffen wurde. Eine tiefe Fleischwunde war die Folge, eine befürchtete Verletzung an den Bändern bestätigte sich laut Sturms Sportchef Andreas Schicker aber nicht.

Abwehrchef Gregory Wüthrich musste mit muskulären Problemen ebenfalls vorzeitig vom Feld, Manprit Sarkaria sah die Partie nur von der Tribüne aus. Auch den Angreifer zwickte die Oberschenkelmuskulatur. "Es werden nur Spieler am Feld sein, die 100 Prozent fit sind", meinte Trainer Christian Ilzer mit Blick auf Bratislava. Das gesamte Team könne dies auffangen: "Wir haben einen guten Kader und sind physisch 'ready' für die Aufgaben, die auf uns warten."

Nach dem 4:1-Erfolg im Hinspiel hat Sturm in Bratislava gute Chancen auf den Aufstieg ins Achtelfinale. Am Mittwoch geht es für den österreichischen Cupsieger per Bus in die slowakische Hauptstadt.