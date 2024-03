Keine Ausstiegsklausel mehr für Tah - doch die Zeichen stehen auf Wechsel

Bayer 04 möchte den 2025 auslaufenden Vertrag von Abwehrchef Jonathan Tah verlängern. Obwohl in dem Kontrakt anders als noch für den Sommer 2023 keine Ausstiegsklausel mehr verankert ist, wird es für den Klub schwer, den deutschen Nationalspieler zu halten.

Bestritt in Freiburg sein 250. Bundesligaspiel für Leverkusen: Jonathan Tah. DeFodi Images via Getty Images

Am Sonntag beim Leverkusener 3:2-Sieg in Freiburg bestritt Jonathan Tah sein 250. Bundesligaspiel für Bayer 04 Leverkusen. Seit 2015 spielt der inzwischen 28-Jährige für den Werksklub, der für den Innenverteidiger einst 7,5 Millionen Euro Ablöse an den HSV zahlte. Eine Investition, die sich für den Klub schon x-fach ausgezahlt hat.

In seinem neunten Jahr als Bayer-Profi sorgt Tah in seiner bislang stärksten Saison bislang als herausragender Abwehrchef dafür, dass die Rendite in dieser Spielzeit sich noch einmal potenzieren könnte. Winkt dem Werksklub doch nicht nur der Gewinn des DFB-Pokals, sondern auch erstmals der deutsche Meistertitel. Und auch in der Europa League, in der Bayer 04 im Viertelfinale auf West Ham United trifft, gilt Leverkusen als ein Titelanwärter.

Es könnte, ja es dürfte sogar eine glänzende Saison werden am Ende, die aber auch den krönenden Abschluss der Zeit von Tah in Leverkusen darstellen könnte. Läuft der Vertrag des Nationalspielers doch im Sommer 2025 aus. Also heißt es vor der kommenden Saison: Entweder den Vertrag verlängern oder die letzte Chance nutzen, für Tah eine ordentliche Ablöse zu kassieren.

Die Position des Klubs ist klar: Bayer möchte mit dem 28-Jährigen verlängern. Dieses grundsätzliche Interesse hat Geschäftsführer Simon Rolfes natürlich bei der Spielerseite hinterlegt. "Wir werden uns im Sommer zusammensetzen", erklärt Rolfes. Allerdings gibt es für Tah, der sich nur auf den erfolgreichen Abschluss dieser Saison konzentrieren möchte, keinerlei Ansatz, jetzt schon in Gespräche einzusteigen oder sich bereits länger zu binden.

Schließlich hegt der Athlet schon seit Jahren den Wunsch, in die Premier League zu wechseln oder zu einem Topklub in einer anderen europäischen Premium-Liga. Im Winter bekundeten bereits der FC Chelsea und Tottenham Hotspur aufgrund akuter Personalnot im Abwehrzentrum Interesse an Tah. Doch damals hatte die Ausstiegsklausel, die es Tah im Sommer 2023 ermöglicht hätte, für knapp 18 Millionen Euro zu wechseln, keine Gültigkeit. Und Bayer lehnte angesichts der Chance auf drei Titel - natürlich - ab.

Auch im kommenden Sommer könnte Bayer theoretisch einen Wechsel des Innenverteidigers blockieren. Sieht dessen Vertrag nach kicker-Informationen doch für die anstehende Sommertransferperiode anders als 2023 keine Ausstiegsklausel mehr vor. Doch sollte ein sportliches Schwergewicht (ein Top-6-Klub der Premier League oder einer der Spitzenklubs einer anderen europäischen Top-Liga) auf den Plan treten, würde Tah diese Chance nutzen wollen - und Bayer ihm diese wohl auch nicht verwehren.

Die Zeichen stehen auf Wechsel

Trotz der nicht mehr gültigen Ausstiegsklausel stehen die Zeichen auf einen Wechsel. Wäre doch zum einen das wahrscheinliche Double ein perfekter Abschied für Tah aus Leverkusen. Zum anderen bleibt dem 28-Jährigen nicht mehr so viel Zeit, sich seinen Wunsch von einem absoluten Spitzenklub zu erfüllen.

Wie das Winterinteresse aus London belegt, haben die Leistungen von Tah Eindruck hinterlassen. Der Gewinn des Meistertitels würde ihn nochmal stärker in den Fokus rücken. Und dann bietet ja noch die Europameisterschaft in Deutschland dem derzeit formstärksten deutschen Innenverteidiger ein weiteres Schaufenster, um sich bei einem absoluten Topklub zu empfehlen.

Ein solcher muss es dann aber auch sein, damit Tah Leverkusen verlässt. Schließlich weiß er, was er an dem sich so rasant entwickelten Werksklub hat, dass er mit Bayer 04 sicher in der Champions League spielen und Teil eines hochkarätigen Kaders sein würde.

Die Anzahl aussichtsreicher Aspiranten ist also deutlich eingeschränkt. Ein Klub wie West Ham United, bei dem Tah im Sommer einer von mehreren Kandidaten war, würde diesen im Sommer 2024 nicht mehr locken können. Nur für einen gewaltigen Karriereschritt würde Tah das Kapitel Bayer 04 nach neun Jahren zuschlagen.