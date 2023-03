Keine Ausnahmegenehmigung: Djokovic fehlt auch in Miami

Novak Djokovic verpasst das nächste wichtige Turnier. Weil der nicht gegen das Coronavirus geimpfte Weltranglistenerste nach wie vor nicht in die USA einreisen darf, fehlt er nach dem Masters-Turnier in Indian Wells auch bei den in der kommenden Woche beginnenden Miami Open.

Fehlt in Florida: Novak Djokovic. IMAGO/Hasenkopf