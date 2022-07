Keine Anfrage für van de Ven, Lacroix muss sich gedulden

Der VfL Wolfsburg startet in sein einwöchiges Trainingscamp in Österreich. Mit an Bord sind Verteidiger Micky van de Ven, an dem die PSV Eindhoven Interesse zeigen soll, und auch Maxence Lacroix. Der Franzose wird jedoch noch nicht wieder mit seinem Team trainieren können.

Will sich für mehr Spielzeit empfehlen: Wolfsburgs Innenverteidiger Micky van de Ven. IMAGO/Christian Schroedter