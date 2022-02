"Keine Ahnung vom Fußball": Zieler wettert gegen die Regelhüter

Am Sonntagnachmittag hat Hannover 96 mit 3:0 beim FC St. Pauli gewonnen. Während Trainer Christoph Dabrowski nach der Partie voll des Lobes war, regte sich Torwart Ron-Robert Zieler über eine Elfmeter-Regel auf.

Die Zahlen sprachen eine recht deutliche Sprache. Der FC St. Pauli hatte zwar ein klares Übergewicht in puncto Ballbesitz (59 Prozent), sonst aber deuteten sämtliche Parameter auf die Überlegenheit von Hannover 96 hin. Die Niedersachsen waren in den 90 Minuten am Millerntor nicht nur in den direkten Duellen griffiger gewesen (54 Prozent gewonnene Zweikämpfe) - sie waren im Vergleich zu den Hamburgern auch deutlich häufiger zum Abschluss gekommen (19:11), hatten drei Kilometer mehr zurückgelegt und sich beinahe doppelt so viele Ecken erarbeitet (13:7).

Klar also, dass Christoph Dabrowski im Nachgang kaum etwas zu bemängeln hatte. "Die Mannschaft hat heute eine überragende Leistung auf den Platz gebracht", schwärmte Hannovers Coach am "Sky"-Mikrofon im Anschluss an den 3:0-Erfolg in der Fremde und nannte dann vor allem die Punkte Disziplin, Zweikampfstärke und Geschlossenheit.

Dabrowski freut die spielerische Entwicklung

Auch spielerisch habe sein Team zu überzeugen gewusst. "Da ist eine Entwicklung zu erkennen", sagte Dabrowski und war deshalb ebenso angetan von der Leistung wie Ron-Robert Zieler. Hannovers Keeper sprach von einer "richtig guten Auswärtspartie" und adelte seine Teamkollegen für "unheimlich viel Leidenschaft".

Da fehlen mir die Worte. Ron-Robert Zieler

Dann aber kam Zieler auf den Elfmeter von Guido Burgstaller zu sprechen. Da die Partie zehn Minuten vor dem Ende beim Stand von 3:0 für Hannover längst entschieden war, verkam der Strafstoß zwar zur Randnotiz - Zieler ließ trotzdem kein gutes Haar an den Regelhütern. "Da fehlen mir die Worte", sagte der 33-Jährige und bezeichnete es dann als "total unverständlich", dass der Elfmeter nach seiner Parade gegen Burgstaller noch einmal wiederholt worden war.

Kyereh trifft die Latte - doch darum geht es Zieler nicht

Weil sich Zieler etwas zu früh bewegt hatte und vor der Torlinie aufgetreten war, schaltete sich der VAR ein, ehe Schiedsrichter Bastian Dankert den Elfmeter erneut ausführen ließ. Dieses Mal traf Daniel-Kofi Kyereh zwar die Latte, doch darum ging es Zieler nicht. "Wir Torhüter haben es eh schon schwer genug und dann hältst du so einen Ball", sagte Hannovers Schlussmann, um abschließend noch loszuwerden: "Wer das erfunden hat, hat keine Ahnung vom Fußball."