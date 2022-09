"Keine Ahnung": Manu rätselt über späten Gegentreffer gegen Bielefeld

Beim Darmstädter Torschützen des 1:0 Braydon Manu herrschte nach dem 1:1 gegen Bielefeld große Ratlosigkeit, wie der Treffer in der Nachspielzeit zu Stande kommen konnte. Angriffskollege Phillip Tietz hatte da schon eher eine Idee.

Sehr lange sah es für Darmstadt gegen Bielefeld nach dem nächsten Dreier aus - doch in der vierten Minute der Nachspielzeit stimmte das Defensivverhalten der Lilien nicht und so war Robin Hack durch und traf ganz spät noch zum 1:1-Ausgleich.

Eigentlich hatte der SVD nach Braydon Manus Führungstreffer - bis auf zwei Ausnahmen - die Partie gut im Griff gehabt. Gerade deshalb herrschte beim Torschützen große Ratlosigkeit nach der Partie am Mikrofon von "Sky", wie man den sicher geglaubten Sieg doch noch aus der Hand geben konnte: "Ich weiß nicht, keine Ahnung, also keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich muss mir das Spiel nochmal anschauen, wie das Gegentor zu Stande kam."

Robin Hack schließt den Konter in der Nachspielzeit zum 1:1 ab. IMAGO/HMB-Media

Ausgekontert in Überzahl

Manu selbst habe nur gesehen, "dass der Hack da ziemlich frei zum Laufen kam und dann macht er ihn". In der Tat war das Abwehrverhalten in dieser Situation nicht gut, zumal Bielefeld zu diesem Zeitpunkt nach dem verletzungsbedingten Ausscheiden von Fabian Klos in Unterzahl war. Nach eigener Abschlusschance (Fabio Torsiello) stimmte die Darmstädter Restverteidigung nicht und so lief man in den entscheidenden Konter, den Hack nach einem Doppelpass mit Frederik Jäkel, der von Klaus Gjasula nicht gehalten werden konnte, perfekt abschloss.

Während Manu weiter rätselte, hatte sein mit ihm gut harmonierender Angriffskollege Phillip Tietz schon eher eine Ahnung, wie das passieren konnte: "Ich finde wir haben es nicht so gut gemacht, als wir in Überzahl waren. Da hätten wir besser den Ball laufen lassen müssen, hätten sie laufen lassen müssen, sodass sie sich auskotzen müssen."

Doch gerade das hätten die Darmstädter nicht gemacht "und ja ... Es geht ganz schnell im Fußball, da reicht ein Doppelpass, ein Konter und dann steht's hier schon schwups 1:1", analysierte der Stürmer nüchtern.

Angriffskollege Manu hatte deutlich mehr zu knabbern, vor allem mit der "Art und Weise, wie es heute zu Stande kam". Am Ende zeigte sich aber auch der Torschütze versöhnlich, auch wenn "das Tor nicht passieren" darf: "Aber ja, es ist ein Lernprozess, weiter geht’s."