"Kein Zurück mehr" für Jarstein: Bobic kündigt Vertragsauflösung an

Rune Jarstein muss Hertha BSC verlassen - das kündigte Geschäftsführer Fredi Bobic am Freitagabend an. Ob ein Nachfolger kommt, ist noch offen.

Achteinhalb Jahre ist Rune Jarstein (37) schon Profi von Hertha BSC, nun steht eine Trennung im Unfrieden bevor. Fredi Bobic bestätigte am Freitagabend kurz dem Anpfiff des Auswärtsspiels bei Borussia Mönchengladbach, dass der Klub sich nach dem jüngsten Eklat im Training vom derzeit suspendierten Torhüter trennen wird.

"Der Vertrag wird aufgelöst, da gibt es kein Zurück mehr", sagte der Sport-Geschäftsführer bei DAZN. "Wir haben jetzt ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Wir unterhalten uns wie vernünftige Menschen und wollen versuchen, dass es am Ende des Tages sauber auseinandergeht."

Bobic wurden "unheimliche viele Torhüter" angeboten

Jarstein, in der 1. DFB-Pokal-Runde und am 1. Bundesliga-Spieltag noch als Nummer 2 hinter Oliver Christensen (23) auf der Bank, war vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag (1:1) Torwarttrainer Andreas Menger angegangen. "Die Form, die Art und Weise und auch die Sprache waren in dieser Situation nicht okay", so Bobic.

Holt Hertha nun noch einen neuen Keeper? "Ja, wir überlegen uns das", verriet Bobic und kündigte eine Entscheidung am Wochenende an. "Es gibt unheimlich viele Torhüter, die dir angeboten worden sind. Wir werden uns gut überlegen, ob wir was tun werden."

Gegen Frankfurt und in Gladbach stand der 19-jährige Tjark Ernst als Ersatzkeeper im Berliner Kader.