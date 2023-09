Kein zurück in die Bundesliga: Bella Kotchap geht nach Eindhoven

Armel Bella Kotchap war in diesem Sommer bei vielen Klubs im Gespräch, auch in der Bundesliga. Die wird er aber nicht zu Gesicht bekommen, der 21-Jährige wechselt vom FC Southampton zur PSV Eindhoven.

Armel Bella Kotchap hat bisher 22 Bundesliga-Spiele für den VfL Bochum in seiner Vita stehen. Für den Revierklub bestritt der in Paris geborene Abwehrmann insgesamt 74 Pflichtspiele, ehe es ihn im Sommer 2022 zum FC Southampton (Vertrag bis 2026) gezogen hatte.

Beim Premier-League-Klub von Englands Südküste trainierte er anfangs unter Ralph Hasenhüttl, doch die Saison der Saints stand unter keinem guten Stern. Hasenhüttl musste schon im November gehen, am Ende der Spielzeit stand der Abstieg in die Championship. 24 Ligapartien hatte Bella Kotchap bestritten, in denen sich der deutsche U-21-Nationalspieler jedoch für die deutsche Nationalmannschaft anbieten konnte.

Nach dem Abstieg der Saints schaute sich sich der deutsche Nationalspieler nach Alternativen um (unter anderem Borussia Dortmund sowie Bayern München wurden gehandelt) und wurde nun also in den Niederlanden fündig. PSV Eindhoven leiht Bella Kotchap für ein Jahr aus, das bestätigten sowohl Southampton als auch der holländische Vizemeister.

"Seines jungen Alters zum Trotz ist er ein Spieler mit Premier-League- und Bundesliga-Erfahrung", sagt Eindhovens Manager Earnest Stewart, der sich freute, eine weitere Alternative für die Abwehr gefunden zu haben. "Er kann die Position genau so ausfüllen, wie wir es mögen. Er ist schnell, physisch stark und gut am Ball."

Seit September 2022 Nationalspieler

Im September 2022 wurde Bella Kotchap erstmals für die DFB-Auswahl berufen, für die er beim 3:3 in England im Rahmen der Nations League debütierte. Zudem gehörte der Abwehrspieler auch zum WM-Kader, kam bei der Endrunde in Katar allerdings nicht zum Einsatz.