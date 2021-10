"Kein Zucken in den Augen": Crosbys verrückter Kicker-Tag in Cincinnati

Packers-Kicker Mason Crosby hatte am Sonntag den Sieg auf dem Fuß. Und dann nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Über einen Matchwinner, der keiner hätte sein dürfen.

Klar würde es spannend werden. Aber so spannend?

Die Cincinnati Bengals und die Green Bay Packers lieferten sich im vierten Viertel ein Kopf-an-Kopf-Rennen. 2:12 Minuten vor Ende schickte Coach Matt LaFleur beim Stand von 22:22 Kicker Mason Crosby aufs Feld. 27 Field Goals in Folge hatte der 37-Jährige, normalerweise die Zuverlässigkeit in Person, verwandelt, im Verlauf des Spiels schon drei (einen Extra-Punkt hatte er allerdings ausgelassen). Diesmal schlug Crosby aus nur 36 Yards links am Pfosten vorbei. So weit, so ungewöhnlich.

Doch nun wurde es richtig wild. Denn auch der Kicker der Bengals, Evan Mcpherson, machte den Sack nicht zu. 26 Sekunden vor Schluss verfehlte er aus stolzen 57 Yards knapp das Ziel, traf den Pfosten. Overtime also? Die Packers bekamen noch eine Chance, Aaron Rodgers brachte sein Team in Position. Crosby trat aus 51 Yards an - und kickte wieder links daneben. Aufmunternde Schulterklopfer der Teamkollegen, die wohl selbst ihren Augen nicht ganz trauen wollten.

In der Overtime ging der Wahnsinn weiter. 40 Yards, die nächste Siegchance, Crosby nahm Maß. Wieder links daneben. Dann war Mcpherson aus 49 Yards dran und traf - dachten er und viele seiner Kollegen zumindest. Doch der Jubel kam verfrüht, er hatte nur die Fahne am oberen Ende der Stange getroffen. Ein "verrücktes Gefühl" sei das gewesen, als er seinen Irrtum bemerkte, sagte der Bengals-Kicker danach.

Also wieder nix. Fünf verschossene Field Goals zählten die Zuschauer im Paul Brown Stadium inzwischen, das hatte es in einer Schlussphase in dieser Art zuletzt 1970 gegeben.

Packers rätseln - bis LaFleur Crosby in die Augen blickt

2:18 Minuten vor Ende der Overtime fand Rodgers dann Randall Cobb, der das eiernde Ei beim dritten Versuch und 16 festhielt. Doch es war kein First Down, Zentimeter fehlten. Was tun? Den vierten Versuch ausspielen oder Crosby zum vierten Mal rausschicken?

Mit dem Gedanken an ersteres habe LaFleur "gespielt", wie er danach einräumte. Dann sei er zu Crosby rüber und habe "kein Zucken in seinen Augen gesehen". Crosby habe gesagt: "Ich mach das." Und LaFleur geantwortet: "Dann mach es." Auch Rodgers gab sein Einverständnis. "Also lasst uns kicken."

49 Yards waren es diesmal. Und Crosby verwandelte lässig, als wäre nichts gewesen, genau in die Mitte. Der "Matchwinner", ja beinahe wider Willen, war endlich gefunden.

Bewusste Erinnerungslücken

Und was sagte Crosby selbst? Nicht viel. Beim zweiten Versuch habe der Wind eine Rolle gespielt, "da habe ich mich gut gefühlt, aber eine schlechte Linie gefunden." Generell habe "wohl keiner" so ein Spiel je erlebt.

Zu viele Gedanken wollte sich Crosby wohl nicht mehr machen über diese Partie. LaFleur und Wide Receiver Davante Adams bewiesen unterdessen ein "schlechtes Gedächtnis". Sie könnten sich nur noch an den letzten Kick erinnern, sagten beide unisono.