Kein Worst Case für Nagelsmann: Ulreich steht gegen Bochum im Tor

Der FC Bayern kann in Bochum auf Ersatzkeeper Sven Ulreich bauen. Nach Manuel Neuers Verletzung hatte unter der Woche diesbezüglich Sorge bestanden, weil in seiner Familie das Coronavirus aufgetaucht war.

In Bochum im Bayern-Tor: Sven Ulreich. picture alliance / SvenSimon

Am Mittwoch fehlte Ulreich im Vormittagstraining des Rekordmeisters. Es war eine Vorsichtsmaßnahme, weil im familiären Umfeld des Ersatzkeepers positive Corona-Fälle vorgekommen waren. Am Nachmittag trainierte er dann wieder.

Es war eine gute Idee, den Reservekeeper zunächst von der restlichen Mannschaft zu trennen, bis Klarheit über seinen Infektionsstatus herrschte.

"Er wird eine gute Leistung bringen in Bochum und in den nächsten Wochen, bis Manuel wieder da ist", sagte Julian Nagelsmann auf der Spieltags-PK am Freitagmittag.

Ulreich absolvierte in seiner ersten Zeit in München (2015 bis 2020) 70 Pflichtspiele für den Rekordmeister, bei seinem zweiten Engagement (seit Juli 2021) stand er bisher zweimal im Kasten der Münchner.