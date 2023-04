Kein Wolfsburger Aufbäumen - Für Boss Schäfer nur "eine Ausnahme"

Der VfL Wolfsburg steht unter Druck: Mit einem Heimsieg gegen Bayer Leverkusen würde die Mannschaft von Trainer Niko Kovac Platz sechs attackieren. Von einem "Endspiel" will Boss Marcel Schäfer aber nicht reden.

Ein Blick auf die Tabelle genügt, um zu erahnen, dass es für den VfL Wolfsburg am Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) um sehr viel geht. Mit einem Heimsieg gegen Bayer Leverkusen kann die Mannschaft von Trainer Niko Kovac bis auf einen Punkt an seinen Gegner heranrücken und sich voll ins Rennen um Platz sechs stürzen. Bei einer Niederlage droht der direkte Zugang zum internationalen Geschäft in weite Ferne zu rücken.

Für VfL-Mittelfeldmann Mattias Svanberg ist es "ein Sechs-Punkte-Spiel". Gar von einem Europa-Endspiel ist die Rede, das aber geht Geschäftsführer Marcel Schäfer zu weit. "Natürlich hat dieses Spiel eine hohe Bedeutung und eine besondere Brisanz", betont der Ex-Profi. "Aber: Ein Endspiel ist das nicht." Schließlich seien anschließend noch weitere 18 Punkte zu ergattern.

Doch ist der VfL dazu überhaupt in der Lage, so wie in der Hinrunde noch mal eine richtige Serie zu starten? Die zurückliegenden Wochen und nur ein Sieg (1:0 in Stuttgart) aus den vergangenen fünf Spielen lassen zumindest Zweifel aufkommen. Weil der Kovac-Elf vor allem das schwerfällt, worauf es im Fußball nun mal ganz besonders ankommt: Tore schießen. Oder wie es der Coach sagt: "In den letzten Wochen haben wir Probleme mit den Torchancen, die wir nicht nutzen." Ja, die Chancen sind da, der Knipser aber fehlt in dieser Mannschaft, deren bester Torschütze Yannick Gerhardt (sechs Treffer) heißt.

Kovac kritisiert: "Ich habe kein Aufbäumen mehr gesehen"

Nicht nur die Kaltschnäuzigkeit hat Wolfsburg am vergangenen Spieltag in Mönchengladbach (0:2) vermissen lassen, sondern auch etwas, was eigentlich völlig untypisch für diese von Kovac in dieser Saison angeleitete Mannschaft ist. "Nach dem 0:2", sagte der 51-Jährige, "habe ich kein Aufbäumen mehr gesehen."

Dass dem VfL auf der Zielgeraden dieser Saison die Puste ausgeht, ist eigentlich nicht zu erwarten, zumal er auch in Gladbach fast sechs Kilometer mehr lief als die Borussia. Und doch kam da einfach nichts mehr gegen einen eigentlich völlig verunsicherten, anfälligen und harmlosen Gegner. Dabei hat Wolfsburg in dieser Saison bereits zwölf Punkte nach einem Rückstand eingefahren - kein Team in der Bundesliga hat mehr. Und: Als einziger Klub hat der VfL noch in insgesamt acht Spielen (zwei Siege, ein Remis) gepunktet, in denen er zurücklag.

Weswegen Boss Schäfer den hinten raus arg enttäuschenden Auftritt seiner Mannschaft auch nicht überbewerten will. "Dass in Mönchengladbach nach dem 0:2 das Aufbäumen nicht mehr so sichtbar war, halte ich für eine Ausnahme." Denn: "Wir können normalerweise immer zulegen, sind oftmals in Spielen zurückgekommen. Eigentlich kann passieren, was will - wir rennen trotzdem an." Das muss der Tabellenneunte am Sonntag gegen den Sechsten aus Leverkusen unter Beweis stellen - sonst wird es eng mit dem internationalen Geschäft.