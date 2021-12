Kein weiteres Märchen: Beaton hat Sherrock offenbar gegoogelt

Fallon Sherrock ist vor zwei Jahren als erste Frau im Darts-WM-Zirkus groß auf den Plan getreten. Doch bei dieser Weltmeisterschaft im Ally Pally ist der Traum jäh geplatzt. Das rein deutsche Duell verlief derweil einseitig.

Fallon Sherrock wird anders als vor zwei Jahren nicht wieder Geschichte bei der Darts-WM schreiben. Die 27 Jahre alte Engländerin verlor am späten Sonntagabend direkt ihr Auftaktmatch gegen Landsmann Steve Beaton knapp mit 2:3 und verpasste damit zugleich die große Chance auf ein mögliches Drittrundenduell mit dem walisischen Titelverteidiger Gerwyn Price.

Sherrock lieferte bei ihrem Auftritt auf der Bühne im Alexandra Palace zwar eine ordentliche Performance und warf schon im ersten Satz mehrere 180er. Doch gegen Spielende ging ihr die Zielsicherheit in den entscheidenden Momenten etwas abhanden. Ein höherer Checkout als exakt 100 sollte nicht drin sein - und auch bei der Checkout-Quote (9 von 20) wurde einiges liegengelassen.

Routinier Beaton, in der Darts-Szene nur "The Bronzed Adonis" genannt, bestand derweil auch gegen Widrigkeiten von außerhalb. Der 57-Jährige wurde schließlich schon bei seinem Einlauf von den Fans, die zu Sherrock hielten, ausgebuht. Er blendete die Nebengeräusche im Alexandra Palace bei seiner 31. WM-Teilnahme aber aus. Sherrock holte sich zwar zwischenzeitlich den zweiten und den vierten Satz, musste sich aber letztlich geschlagen geben.

"Ich liebe es, Menschen in der Kneipe abzuzocken"

In den Wochen vor der WM hatte die beste Darts-Frau der Welt zahlreiche Medienanfragen beantworten müssen. Auch der Weltverband PDC und der übertragende Sender "Sky Sports" rückten sie massiv in den Mittelpunkt in mehreren Trailern und Einspielern. Vor zwei Jahren - bei der WM 2020 - hatte Sherrock nacheinander Ted Evetts und den Österreicher Mensur Suljovic besiegt und damit Darts-Geschichte geschrieben. Gegen Beaton galt sie nach der verpassten WM im Vorhahr auch als leichte Favoritin - und hatte im Vorfeld unter anderem mit dieser Aussage auf sich aufmerksam gemacht: "Ich liebe es, Leute in der Kneipe abzuzocken. Und dann sage ich: 'Google mich!'"

Erstrundengegner Beaton, der nun auf den Belgier Kim Huybrechts trifft, hatte Sherrock aber offenbar vorab gegoogelt und sich auf das Duell mit ihr bestens vorbereitet. Für das spannende Match mit ihr hatte der Landsmann aber hinterher auch Lob übrig: "Sie hat einfach weitergemacht, so gut zu spielen. Fallon hat es sehr gut gemacht." Nur eben nicht gut genug an diesem Sonntagabend.

Deutsches Duell geht an Hempel

Florian Hempel warf sich in die 2. Runde der Darts-WM. Getty Images

Vor dem Auftritt von Sherrock ging im Ally Pally noch ein rein deutsches Spiel über die Bühne. Mit einseitigem Ausgang. WM-Debütant Florian Hempel besiegte seinen Landsmann Martin Schindler ganz klar.

Der 31-Jährige setzte sich mit 3:0 durch und erreichte damit die zweite Runde des wichtigsten Turniers der Welt quasi im Schnellmodus. Hempel zeigte bei seinem ersten Spiel im Alexandra Palace wenig Nervosität und sorgte mit sehr hohen Finishes von 156 und 158 Punkten früh in der Partie für absolute Höhepunkte. 21 Aufnahmen über 100 und elf über 140 konnten sich darüber hinaus sehen lassen. Der gebürtige Brandenburger Schindler hingegen verlor auch seine dritte WM-Partie bei der dritten Teilnahme.

Jetzt ist volle Konzentration aufs nächste Spiel, was danach passiert, weiß ich nicht. Florian Hempel

"Ich bin natürlich glücklich, habe es genossen auf der Bühne, es hat echt Spaß gemacht", sagte der Sieger hinterher im Interview bei "Sport1". Die neuen Corona-Beschränkungen, die eine Heimreise während des Turniers unmöglich machen, nimmt Hempel derweil gelassen: "Jetzt ist volle Konzentration aufs nächste Spiel, was danach passiert, weiß ich nicht. Sollte ich gewinnen, bleibe ich natürlich hier." Hempel bekommt es nun am Dienstag (22 Uhr) mit dem Belgier Dimitri van den Bergh, der an Position fünf gesetzt ist, zu tun.

Schindler gegen Hempel war übrigens erst das zweite deutsche Duell in der Geschichte der Darts-WM. Im Vorjahr hatte die deutsche Nummer eins Gabriel Clemens das Zweitrundenduell mit Nico Kurz 3:1 für sich entschieden. Schon beim Einlauf wurde ein Kontrast zwischen den beiden Trainingspartnern deutlich. Während Schindler zu "Ich will" von Rammstein auf die Bühne kam, sang der Wahl-Kölner Hempel laut bei "Kölsche Jung" von Brings mit. Für das euphorische Publikum war das nichts, sie schienen den Partysong nicht zu kennen.

Clayton muss sich gegen Barry steigen

Johnny Clayton musste sich dann zum Abschluss des späten Sonntags gegen Keane Barry beweisen - und tat das am Ende mit 3:2 nach Startschwierigkeiten gegen den stark aufspielenden Kontrahenten. Der Favorit steigerte sich am Ende aber auf ein anderes Level, mit dem der Underdog nicht mehr mithalten konnte. Am Ende standen für Clayton acht 180er, 27 Aufnahmen über 100, dabei 19 über 140. Doch der Sieger ging nicht ohne nach oben gezeigte Daumen für Barry und spendete zudem noch großes Lob: "Er hat richtig unerbittlich gespielt."